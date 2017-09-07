Президент Молдавии блокирует отправку войск в НАТО

Президент Молдавии, как Верховный главнокомандующий вооруженными силами республики, отменил постановление правительства об участие молдавских военнослужащих в военных учениях на Украине с 7 по 23 сентября. Постановление было принято в среду на заседании правительства, сообщает ЕНВ.

Игорь Додон подчеркнул, что его решение принято в рамках действующей конституции, которая предусматривает право президента на блокирование незаконных действий правительства.

"Впервые с момента моего вступления в должность главы государства принял решение воспользоваться своим конституционным полномочием приостанавливать "действие актов правительства, противоречащих законодательству, до принятия окончательного решения Конституционным судом", — заявил Игорь Додон, которого цитируют кишинёвские СМИ.

Президент напомнил, что Молдавия является нейтральным государством, а молдавские военнослужащие не имеют права принимать участие в военных учениях, проводимых любым военным блоком. Разрешается участие молдавских солдат в миротворческих манёврах лишь под эгидой ООН.

Тем самым правительство нарушило положения закона о государственной безопасности, в котором говорится, что "участие отдельных частей (подразделений) Национальной армии с личным составом, вооружением и военной техникой в совместных военных учениях с воинскими частями других государств вне пределов страны утверждается главнокомандующим вооруженными силами", — констатировал Игорь Додон.

Напомним, молдавское подразделение приглашалось на начинающиеся в четверг международные военные учения Rapid Trident под эгидой НАТО с участием 2,5 тысячи человек из 14 стран во Львовской области.