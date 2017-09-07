Обсуждения
Об издании
ОбществоЭкономикаПолитикаВ мире
Китай Южная Корея Япония
A A A
Печать
Система Orphus

В мире

06 сентября 2017, 20:10
Президент Молдавии блокирует отправку войск в НАТО

Президент Молдавии блокирует отправку войск в НАТО

Игорь Додон впервые отменил решение правительства

Президент Молдавии, как Верховный главнокомандующий вооруженными силами республики, отменил постановление правительства об участие молдавских военнослужащих в военных учениях на Украине с 7 по 23 сентября. Постановление было принято в среду на заседании правительства, сообщает ЕНВ.

Игорь Додон подчеркнул, что его решение принято в рамках действующей конституции, которая предусматривает право президента на блокирование незаконных действий правительства.

"Впервые с момента моего вступления в должность главы государства принял решение воспользоваться своим конституционным полномочием приостанавливать "действие актов правительства, противоречащих законодательству, до принятия окончательного решения Конституционным судом", — заявил Игорь Додон, которого цитируют кишинёвские СМИ.

Президент напомнил, что Молдавия является нейтральным государством, а молдавские военнослужащие не имеют права принимать участие в военных учениях, проводимых любым военным блоком. Разрешается участие молдавских солдат в миротворческих манёврах лишь под эгидой ООН.

Тем самым правительство нарушило положения закона о государственной безопасности, в котором говорится, что "участие отдельных частей (подразделений) Национальной армии с личным составом, вооружением и военной техникой в совместных военных учениях с воинскими частями других государств вне пределов страны утверждается главнокомандующим вооруженными силами", — констатировал Игорь Додон.

Напомним, молдавское подразделение приглашалось на начинающиеся в четверг международные военные учения Rapid Trident под эгидой НАТО с участием 2,5 тысячи человек из 14 стран во Львовской области.

Метки: Молдавия, ООН

В закладки
В блог
Печать
 
RSS-лента комментариев

Другие новости рубрики

Индонезия призывает Мьянму остановить насилие в отношении мусульманского меньшинстваИндонезия призывает Мьянму остановить насилие в отношении мусульманского меньшинства
05 сентября 2017, 16:20
В Бангладеш уже перебежало около 73 000 мусульман из Мьянмы
Лидеры БРИКС раскритиковали ядерные испытания Северной КореиЛидеры БРИКС раскритиковали ядерные испытания Северной Кореи
05 сентября 2017, 15:40
Лидеры стран с развивающейся экономикой, известных как БРИКС, в понедельник раскритиковали шестое ядерное испытание Северной Кореи
США предупредили Северную Корею о "масштабном военном ответе"США предупредили Северную Корею о "масштабном военном ответе"
05 сентября 2017, 12:10
В ближайшее время возможно продолжение курса на экономические санкции со стороны США

Последние новости

Владимир Путин предложил давать бесплатно больше 1 га землиВладимир Путин предложил давать бесплатно больше 1 га земли
вчера, 22:30
Глава государства предложил рассмотреть возможность наделения землей соотечественников
Россия предложила Китаю "Совкомфлот", а Японии - мост между Хоккайдо и СахалиномРоссия предложила Китаю "Совкомфлот", а Японии - мост между Хоккайдо и Сахалином
вчера, 21:50
Предварительная стоимость транспортного перехода между Сахалином и Хоккайдо оценивается в триллион рублей
Моряки России и Китая впервые будут спасать экипаж подлодкиМоряки России и Китая впервые будут спасать экипаж подлодки
вчера, 19:50
Российско-китайское учение "Морское взаимодействие-2017" пройдет с 18 по 26 сентября на базе Тихоокеанского флота

Опрос:

За какую партию вы будете голосовать на выборах в Думу города Владивостока?







Свой вариант:

Текущие результаты

От первого лица

Рамиль Еникеев: Остановите вырубку липы, а с остальным мы разберемся
04.09.2017 17:40
Рамиль Еникеев: Остановите вырубку липы, а с остальным мы разберемся
01.09.2017 13:40
Владимир Джабаров: Срок аренды "дальневосточного гектара" должен быть не менее 15 лет
29.08.2017 15:50
Андрей Безносенко: О возможном возмещении до 50% стоимости на разработку ХАССП мало кому известно

Самые популярные

Горячие обсуждения

29.08.2017 15:50
Андрей Безносенко: О возможном возмещении до 50% стоимости на разработку ХАССП мало кому известно 3

Все комментарии

Метки

авто администрация Владивостока Артем бюджет Владивосток выборы ГИБДД Дарькин депутаты детские сады дороги Дума Владивостока ЖКХ интернет кино Китай кризис Луч-Энергия Медведев милиция Приморский край прокуратура Путин Пушкарев Саммит АТЭС-2012 строительство суд убийство УВД футбол

Все метки

© 1998—2017,
Ежедневные Новости Владивостока


Общество Экономика Политика В мире Китай Южная Корея Япония

Об издании Форум Опросы Экспорт/RSS Календарь Публикации Поиск Рейтинг Магазины Рекламные статьи


Правила использования информации данного сайта. При полном или частичном цитировании информации указание названия газеты как источника и работающей ссылки на сайт www.novostivl.ru обязательны.

Сетевое периодическое издание Ежедневные Новости Владивостока (ЕНВ). 690003, Владивосток, ул. Верхнепортовая, 38, офис 307 (адрес редакции). Главный редактор: Устинов М.Я. Тел.: +7 902 4870111. Email: info@novostivl.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-62594 от 31 июля 2015 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзором).
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+