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Общество

06 сентября 2017, 19:50
Моряки России и Китая впервые будут спасать экипаж подлодки

Моряки России и Китая впервые будут спасать экипаж подлодки

Российско-китайское учение "Морское взаимодействие-2017" пройдет с 18 по 26 сентября на базе Тихоокеанского флота

В рамках второго этапа российско-китайского военно-морского учения "Морское взаимодействие-2017" моряки России и Китая впервые отработают вопрос совместного оказания помощи условно аварийной подводной лодке, лежащей на грунте, сообщает ЕНВ.

В ходе морской фазы учения экипажи кораблей во взаимодействии с морской авиацией Тихоокеанского флота (ТОФ) осуществят поиск "аварийной" подводной лодки, залегшей на грунт на глубине около 50 м. Обнаружение подводников, самостоятельно покинувших условно аварийную субмарину, будет проходить с помощью вертолетов и быстроходных катеров.

После обследования подлодки с помощью необитаемых подводных аппаратов силы поисково-спасательного обеспечения двух стран эвакуируют экипаж с помощью глубоководных спасательных аппаратов. Затем условно раненым будет оказана первая медпомощь, проведена лечебная рекомпрессия и декомпрессия подводников.

Российско-китайское учение "Морское взаимодействие - 2017" пройдет с 18 по 26 сентября на базе ТОФ. Учение будет проводится в  два этапа – береговая фаза и морская часть.

Береговая фаза будет проходить во Владивостоке с 18 по 21 сентября. В ходе неё будут проведены совещания по взаимодействию, тактические летучки, официальные приёмы от обеих сторон, спортивные и культурные мероприятия.

Кроме того,  на полигоне береговых войск ТОФ Горностай пройдет тренировка морских пехотинцев двух стран.

Морская часть учения будет проведена с 22 по 26 сентября в акватории Японского и южной части Охотского моря.

Метки: Морское взаимодействие, ТОФ

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