В рамках третьего Восточного экономического форума, который проходит 6-7 сентября во Владивостоке, состоялось открытие современного технопарка на острове Русский. В торжественной церемонии приняли участие президент Фонда "Сколково" Виктор Вексельберг, ректор Дальневосточного федерального университета Никита Анисимов, министр образования РФ Ольга Васильева, заместитель полномочного представителя Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Владимир Солодов, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу фонда "Сколково".

Технико-внедренческий парк Технопарк "Русский" будет работать на базе Дальневосточного федерального университета при поддержке Фонда "Сколково". Цель проекта – формирование благоприятной среды для развития высокотехнологичных и наукоемких производств. Технопарк "Русский" будет способствовать развитию технологического предпринимательства и созданию на острове конвейера стартапов. На острове Русский уже идет процесс локализации наиболее перспективных российских технологических компаний. В будущем эти проекты могут быть реализованы на Дальнем Востоке, где действует целый ряд новых механизмов развития.

Резиденты Технопарка "Русский" получат возможность пользоваться сервисами, которые уже доступны резидентам самого большого технопарка Восточной Европы, расположенного в Инновационном центре "Сколково": это разработка и производство лабораторных образцов, доклинические исследования, регистрация торговой марки и торгового знака, подготовка к участию во внешних мероприятиях, подготовка к презентации перед инвесторами, менторская программа.

Президент Фонда "Сколково" Виктор Вексельберг: "С открытием Технопарка "Русский" инновации на Дальнем Востоке обретают "порт приписки", а Дальневосточный федеральный университет фактически становится лидером инновационного процесса, создав материально-техническую базу для всех перспективных стартап-команд региона, которые изъявят желание здесь работать. Я уверен, что Дальневосточное представительство Фонда "Сколково", наработавшее за два с половиной года своего существования немалый опыт, сыграет важную роль в становлении и развитии нового технопарка". Ректор Дальневосточного федерального университета Никита Анисимов: "Технопарк "Русский" – это комплексный проект, который представляет собой и университетское образование, и технологическое предпринимательство. Я надеюсь, что уже очень скоро результатом этой работы станет появление новых успешных высокотехнологичных компаний. Наша цель – дать молодым людям реализовать себя на Дальнем Востоке вместе с инвесторами, лидерами рынка и теми возможностями, которые дает Фонд "Сколково".

На сегодняшний день в дальневосточном регионе работают 37 компаний-резидентов Фонда "Сколково". 10 из них до конца года разместятся в Технопарке "Русский". Первый ордер на переезд, дающий "право на плодотворную и успешную работу", генеральному директору компании "Ронда Софтваре" Андрею Мищенко вручили Ольга Васильева и Владимир Солодов.

Министр образования и науки РФ Ольга Васильева: "Мы очень надеемся, что Технопарк и его резиденты будут активно работать со студентами, делиться с ними своим опытом, чтобы еще во время учебы в университете ребята могли определиться со своим будущим, со своей карьерой".

Сообщается, что Технопарк "Русский" сосредоточится на работе по следующим технологическим направлениям:

океан (технологии, связанные с решением проблем нехватки продовольствия, загрязнения гидросферы, сокращения биоразнообразия океана; технологии в сфере судостроения);

цифровые технологии;

здоровье (развитие телемедицины, высокоточных систем мониторинга показателей здоровья населения, персонализированной медицины; решение экологических проблем крупных городов; тестирование лекарственных препаратов и медицинских приборов);

робототехника;

кибербезопасность;

космические технологии.

Создание технопарка укладывается в концепцию развития острова Русский, утвержденную правительством России. Согласно концепции, эта территория должна развиваться в первую очередь как образовательный и научный кластер, который станет одной из площадок для интеграции страны в Азиатско-Тихоокеанский регион.