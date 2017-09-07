Более 1200 электронных виз выдано иностранным гражданам для въезда в Россию через Владивосток

Более 1200 иностранных граждан воспользовались услугами упрощенного визового режима для въезда в РФ через Дальний Восток. Об этом рассказал замглавы Минвостокразвития Павел Волков во время проведения Восточного экономического форума, сообщает ЕНВ со ссылкой на агентство "ТАСС".

"На данный момент мы вычислили 1279 выданных электронных виз и 328 прибывших иностранных граждан", - сообщил он.

По официальным данным, всего из Японии в Приморский край прибыли 164 человека, из Китая – 150, из Сингапура – четыре, из Ирана – два человека, из Индии – шесть, из Саудовской Аравии и Алжира – по одному. По этой системе получение электронных виз доступно гражданам 18 стран.

Как сообщалось нами ранее, электронная виза оформляется на специальном сайте и выдается на срок до 30 календарных дней с разрешенным сроком пребывания не более восьми суток в пределах территории России, в который осуществлен въезд.

Сейчас въехать по упрощённому визовому режиму в Приморский край возможно через два пункта пропуска: морской пункт пропуска во Владивостоке и аэропорт Кневичи. С января 2018 года будут работать четыре пункта пропуска, включая также Камчатку и Сахалинскую область. Тестовая эксплуатация системы электронных виз для иностранцев началась с 1 августа во Владивостоке в двух пунктах пропуска (морской пункт и аэропорт Кневичи), а с 8 августа начал работать специальный сайт МИД РФ по выдаче электронных виз.