"Роснано" предложила российским властям создать фонд возобновляемой энергетики на Дальнем Востоке

"Российская корпорация нанотехнологий" ("Роснано") сделала предложение российскому правительству о создании Дальневосточного фонда энергетики на возобновляемой основе. Об этом рассказал председатель директоров "Роснано" Анатолий Чубайс во время открытия Восточного экономического форума-2017 на острове Русский, сообщает ЕНВ.

"Всем уже стало ясно, что природные факторы на Дальнем Востоке играют важную роль и позволяют рассматривать внедрение альтернативных источников энергии. Сюда входит использование как инсоляции, так и ветра. Экономические возможности округа за последние несколько лет тоже, по нашему мнению, позволяют развивать данное направление. Таким образом, нами было внесено предложение о создании Дальневосточного фонда возобновляемой энергетики", - рассказал Анатолий Чубайс.

Представители управления "Роснано" также указали на то, что сейчас для возможности глобального развития возобновляемой энергетике в Дальневосточном федеральном округе отсутствуют по причине работающих механизмов будущей реализации энергии. Так, сейчас на рынке альтернативной энергетики решающую роль играют договоры на экспорт мощностей на оптовый рынок. На Дальнем Востоке сейчас таких механизмов нет.

"Общие детали работы пока не известны, однако стоит сказать, что мы в серьез рассматриваем возможность реализации возобновляемой энергии и построения возможности поставок на другие рынки. Будем надеяться, что до конца года наше предложение будет принято", – сообщил Чубайс.

Ситуацию также прокомментировал замминистра энергетики России Антон Инюцын, который отметил, что развитие возобновляемой энергетики на Дальнем Востоке действительно требует нового механизма реализации. "Идея "Роснано" о создании Дальневосточного фонда возобновляемой энергетики должна пройти детальное рассмотрение в профильных министерствах", - отметил он.

Напомним, третий Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 6–7 сентября. Мероприятие собрало 4,2 тыс. участников из более чем 50 стран. Центральным мероприятием ВЭФ-2017 станет пленарная сессия с участием президента России Владимира Путина, премьер-министра Японии Синдзо Абэ и президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина.