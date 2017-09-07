Эксперты прогнозируют рост инвестиций из Японии в Приморский край

Приморский край Дальнего Востока становится более привлекательным для инвесторов из Японии. При этом, число японских компаний, готовых развивать бизнес на Дальнем Востоке, будет только увеличиваться. Об этом рассказал глава представительства Японский ассоциации по торговле с Россией и новыми независимыми государствами (ROTOBO) Саито Даисукэ на Восточном экономическом форуме, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу Минвостокразвития.

"Тенденция к уменьшению количества японских компаний в РФ, которая наблюдалась за последние годы, теперь неактуальна. Сейчас в России зарегистрировано 350 японских компаний. Среди них у 195 есть представительство в Москве, а это на семь компаний больше, чем в прошлом году. На Дальнем Востоке уже построены и начали работу почти 60 таких предприятий, причем мы планируем увеличивать их число", - сообщил Саито Даисукэ во время проведения первого дня ВЭФ-2017.

По его словам, кроме традиционных энергетической и автомобильной отраслей сейчас у компаний, построенных по японским стандартам, повышается интерес к финансированию других сфер, например, медицины, сельского хозяйства, инфраструктурного строительства.

В качестве примера эксперт привет положительный опыт компании Hokkaido Corporation в Якутии, построившей в ТОР "ИП "Кангалассы" тепличный комплекс, работающий на протяжении всего года.

В приведенном ROTOBO списке компаний-инвесторов множество тех, которые воспользовались всеми возможностями территорий опережающего развития и Свободного порта Владивосток. Так, в конце прошлого года запущена первая очередь тепличного комплекса по выращиванию овощей в закрытом грунте совместной российско-японской компании ООО "Джей-Джи-Си Эвергрин" (JGC Evergreen). Еще один проект с участием японских инвестиций планируется к строительству и эксплуатации бальнеологического комплекса. В этом проекте участвует зарубежный партнер Marusin Ivadera Corporation.

В Партизанском районе Приморского края с участием японских инвестиций планируется строительство специализированного перегрузочного комплекса, предназначенного для отгрузки угля, поступающего в порт по железной дороге для отправки морским транспортом на экспорт в страны АТР.