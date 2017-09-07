Сегодня закрывается аукцион по продаже драгоценностей, организованный "АЛРОСА" во Владивостоке

В период с 24 августа по 6 сентября филиал "ЕСО АЛРОСА" проводит аукцион по продаже алмазов специальных размеров массой 10,8 карат и более. Всего представлено 45 камней общей массой 1293 карат, самый большой из которых весит 75,75 карат. В аукционе принимают участие около 80 фирм из США, Китая, Индии, Израиля, ОАЭ и Бельгии, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу компании.

"Наиболее крупные алмазы размерного ряда от 10,8 карат и выше реализуются исключительно на аукционах и неизменно пользуются повышенным спросом. На аукционе во Владивостоке представлен этот размерный ряд. Первые аукционы по продаже алмазов на нашей дальневосточной площадке прошли в рамках подготовки и проведения ВЭФ-2016, по итогам торгов мы наблюдали интерес со стороны клиентов из стран АТР. В этом году, учитывая высокий спрос, мы ожидаем хорошие результаты", - отметил вице-президент "АЛРОСА" Юрий Окоемов.

Кроме того, с 22 августа по 5 сентября филиал "Бриллианты АЛРОСА" проводил аукцион по продаже бриллиантов. Всего клиентам было предложено 36 камней размером от 2 до 12 карат, самый большой (12,18 карат) имел форму огранки "изумруд". Также на торги были выставлены бриллианты стандартной круглой формы, камни огранки квадратный изумруд, принцесса, радиант и подушка. Один бриллиант из всего ассортимента имел фантазийный желтый цвет.

"Это наш второй по счету аукцион в рамках Восточного экономического форума. В прошлом году на первых пробных торгах во Владивостоке нам удалось продать все лоты с существенной премией. В этом году мы представили достаточно разнообразный по видам огранки ассортимент, который заинтересовал покупателей", - отметил директор филиала "Бриллианты АЛРОСА" Павел Винихин.