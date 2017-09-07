Обсуждения
Об издании
ОбществоЭкономикаПолитикаВ мире
Китай Южная Корея Япония
A A A
Печать
Система Orphus

Экономика

06 сентября 2017, 15:40
На стенде компании АЛРОСА во время II Восточного экономического форума на территории Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русский

Сегодня закрывается аукцион по продаже драгоценностей, организованный "АЛРОСА" во Владивостоке

"АЛРОСА" проводит аукционы в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ), который проходит во Владивостоке с 6 по 7 сентября 2017 года

В период с 24 августа по 6 сентября филиал "ЕСО АЛРОСА" проводит аукцион по продаже алмазов специальных размеров массой 10,8 карат и более. Всего представлено 45 камней общей массой 1293 карат, самый большой из которых весит 75,75 карат. В аукционе принимают участие около 80 фирм из США, Китая, Индии, Израиля, ОАЭ и Бельгии, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу компании.

"Наиболее крупные алмазы размерного ряда от 10,8 карат и выше реализуются исключительно на аукционах и неизменно пользуются повышенным спросом. На аукционе во Владивостоке представлен этот размерный ряд. Первые аукционы по продаже алмазов на нашей дальневосточной площадке прошли в рамках подготовки и проведения ВЭФ-2016, по итогам торгов мы наблюдали интерес со стороны клиентов из стран АТР. В этом году, учитывая высокий спрос, мы ожидаем хорошие результаты", - отметил вице-президент "АЛРОСА" Юрий Окоемов.

Кроме того, с 22 августа по 5 сентября филиал "Бриллианты АЛРОСА" проводил аукцион по продаже бриллиантов. Всего клиентам было предложено 36 камней размером от 2 до 12 карат, самый большой (12,18 карат) имел форму огранки "изумруд". Также на торги были выставлены бриллианты стандартной круглой формы, камни огранки квадратный изумруд, принцесса, радиант и подушка. Один бриллиант из всего ассортимента имел фантазийный желтый цвет.

"Это наш второй по счету аукцион в рамках Восточного экономического форума. В прошлом году на первых пробных торгах во Владивостоке нам удалось продать все лоты с существенной премией. В этом году мы представили достаточно разнообразный по видам огранки ассортимент, который заинтересовал покупателей", - отметил директор филиала "Бриллианты АЛРОСА" Павел Винихин.

Метки: алмазы, Алроса, аукцион, бриллианты, ВЭФ-2017

В закладки
В блог
Печать
 
RSS-лента комментариев

Другие новости рубрики

Россия предложила Китаю "Совкомфлот", а Японии - мост между Хоккайдо и СахалиномРоссия предложила Китаю "Совкомфлот", а Японии - мост между Хоккайдо и Сахалином
вчера, 21:50
Предварительная стоимость транспортного перехода между Сахалином и Хоккайдо оценивается в триллион рублей
Инновации на Дальнем Востоке обретают "порт приписки"Инновации на Дальнем Востоке обретают "порт приписки"
вчера, 17:30
Во Владивостоке открылся Технопарк "Русский"
"Роснано" предложила российским властям создать фонд возобновляемой энергетики на Дальнем Востоке"Роснано" предложила российским властям создать фонд возобновляемой энергетики на Дальнем Востоке
вчера, 16:50
В Минэнерго пообещали рассмотреть эту инициативу

Последние новости

Владимир Путин предложил давать бесплатно больше 1 га землиВладимир Путин предложил давать бесплатно больше 1 га земли
вчера, 22:30
Глава государства предложил рассмотреть возможность наделения землей соотечественников
Президент Молдавии блокирует отправку войск в НАТОПрезидент Молдавии блокирует отправку войск в НАТО
вчера, 20:10
Игорь Додон впервые отменил решение правительства
Моряки России и Китая впервые будут спасать экипаж подлодкиМоряки России и Китая впервые будут спасать экипаж подлодки
вчера, 19:50
Российско-китайское учение "Морское взаимодействие-2017" пройдет с 18 по 26 сентября на базе Тихоокеанского флота

Опрос:

За какую партию вы будете голосовать на выборах в Думу города Владивостока?







Свой вариант:

Текущие результаты

От первого лица

Рамиль Еникеев: Остановите вырубку липы, а с остальным мы разберемся
04.09.2017 17:40
Рамиль Еникеев: Остановите вырубку липы, а с остальным мы разберемся
01.09.2017 13:40
Владимир Джабаров: Срок аренды "дальневосточного гектара" должен быть не менее 15 лет
29.08.2017 15:50
Андрей Безносенко: О возможном возмещении до 50% стоимости на разработку ХАССП мало кому известно

Самые популярные

Горячие обсуждения

29.08.2017 15:50
Андрей Безносенко: О возможном возмещении до 50% стоимости на разработку ХАССП мало кому известно 3

Все комментарии

Метки

авто администрация Владивостока Артем бюджет Владивосток выборы ГИБДД Дарькин депутаты детские сады дороги Дума Владивостока ЖКХ интернет кино Китай кризис Луч-Энергия Медведев милиция Приморский край прокуратура Путин Пушкарев Саммит АТЭС-2012 строительство суд убийство УВД футбол

Все метки

© 1998—2017,
Ежедневные Новости Владивостока


Общество Экономика Политика В мире Китай Южная Корея Япония

Об издании Форум Опросы Экспорт/RSS Календарь Публикации Поиск Рейтинг Магазины Рекламные статьи


Правила использования информации данного сайта. При полном или частичном цитировании информации указание названия газеты как источника и работающей ссылки на сайт www.novostivl.ru обязательны.

Сетевое периодическое издание Ежедневные Новости Владивостока (ЕНВ). 690003, Владивосток, ул. Верхнепортовая, 38, офис 307 (адрес редакции). Главный редактор: Устинов М.Я. Тел.: +7 902 4870111. Email: info@novostivl.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-62594 от 31 июля 2015 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзором).
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+