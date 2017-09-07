В Приморском крае начали работу 23 кабинета онкологической помощи

23 кабинета первичной онкологической помощи начали свою работу в поликлиниках региона. Основная цель внедренных услуг – профилактика заболеваний и выявление раковых опухолей на ранней стадии, а также – информирование жителей края об опасной болезни сообщает ЕНВ со ссылкой на портал Vladmedicina.ru.

В департаменте здравоохранения региона корреспондентам рассказали, что основная часть кабинетов открыта за пределами краевой столицы. Так, во Владивостоке начали работу только три онкологических кабинета – в поликлиниках №1, №6, №9. Остальные 20 кабинетов открыты в городских и районных медучреждениях Приморья.

Первичный прием врачи онкологи ведут в Арсеньеве, Уссурийске, Находке, Дальнегорске, Лесозаводске, а также в медицинских санитарных участях №98 и 100 федерального медико-биологического агентства (ФМБА) в Большом Камне и ЗАТО Фокино. Помимо этого, онкологическая помощь может быть оказана в ряде других муниципальных образованиях – в Анучинском, Кавалеровском, Красноармейском, Михайловском, Октябрьском, Партизанском, Пограничном, Пожарском, Спасском, Хорольском, Хасанском, Яковлевском и Шкотовском районах.

Медицинскими нововведениями врачи края хотят повысить знания жителей о болезни и заставить уделять большее внимание здоровью своих родных.

"Каждый год мы выявляем почти десять тысяч зарегистрированных случаев раковых опухолей на разных стадиях. Поэтому в регионе созданы программы борьбы с онкологией, в которые входят диспансеризация и профилактический осмотр. Любой житель Приморского края может бесплатно принять участие в программе", - прокомментировал глава департамента здравоохранения Андрей Кузьмин.

Узнать о планируемых мероприятиях, которые направлены на ранее выявление онкологических заболеваний, можно в поликлинике по месту жительства.

Ранее сообщалось о том, что в 2017 году около тысячи приморцев смогли пройти диагностику методом позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ) в Медицинском центре ДВФУ. В исследовании на данный момент смогли принять участие более 80% от запланированного числа граждан. Каждый раз на территории медицинского центра могут обследоваться до 50-60 человек. В этом году почти 1 500 пациентов Приморского края смогут бесплатно пройти ПЭТ, позволяющую на ранних стадиях диагностировать онкологические заболевания.

Как комментируют представители департамента здравоохранения, диагностика онкологических заболеваний на ранних уровнях является приоритетным направлением в медицине регионе. Так, представители департамента рассматривают возможность увеличения количества проводимых ПЭТ-исследований в сутки.

Напомним, ПЭТ-диагностика проводится в области онкологии на основе ультракороткоживущих изотопов. Данный вид изотопов доставляются в столицу края из Хабаровска. Получить направление на процедуру пациенты могут из краевого онкологического диспансера. Для прохождения исследования необходимо иметь лишь направление врача-онколога. Добавим, что всю процедуру ПЭТ-диагностики пациентам оплачивает территориальный фонд обязательного медицинского страхования Приморского края.

"Территориальным фондом ОМС утвержден тариф на услугу "Позитронно-эмиссионная томография", который включен в перечень отдельно оплачиваемых услуг. Пациенты не оплачивают данный вид услуги, так как ТФ ОМС за каждое обследование выделяет средства в размере более 50 тысяч рублей", – пояснил профильный вице-губернатор края Павел Серебряков.