Молодым семьям на Дальнем Востоке помогут купить квартиру

Сенатор от Приморья Светлана Горячева предложила создать в регионе для молодых семей госпрограмму льготного кредитования. Инициатива первого зампредседателя комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности касается дальневосточных молодых семей, желающих приобрести квартиру или построить дом на территории региона, сообщает ЕНВ со ссылкой на "Парламентскую газету".

На Дальнем Востоке есть регионы, где на местном уровне стимулируют рождение, в том числе, и первых детей. После того как в 2014 году на Сахалине утвердили подъёмные в размере около 100 тысяч за первого ребёнка, уровень прироста населения здесь составляет около 170 процентов в год. Дополнительные средства в местном бюджете появились после реализации шельфовых проектов. Накопленный "жирок" администрация пустила на развитие социальной сферы. Последствия не заставили себя ждать: сегодня Сахалин — один из самых благоприятных регионов для родителей с детьми. К примеру, после рождения третьего ребёнка местный бюджет полностью покрывает задолженность семьи по ипотеке.

"Необходимо создать госпрограмму по кредитованию молодых семей, которые хотят построить или купить жильё на Дальнем Востоке", — сказала сенатор от Приморья.

Важно, по мнению Светланы Горячевой, чтобы кредиты по такой программе были предсказуемыми, то есть имели умеренную ставку, не зависящую от колебаний Центробанка. Кроме того, для молодых семей должен действовать льготный режим выплаты заёмных средств. Свою инициативу парламентарий планирует внести в течение года, изучив и обобщив опыт регионов, где на местном уровне помогают молодым семьям купить или построить жильё. Не исключено, что в рамках законопроекта появятся подпрограммы для молодых учителей или других представителей дефицитных для региона профессий.

Комитет Госдумы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока уже разрабатывает поправки, которые установят предельный минимум выплат многодетным и приёмным семьям по всей стране. Сегодня такие семьи получают региональные льготы и субсидии. Категории льготников, как и перечень мер социальной поддержки, субъекты определяют сами. Из-за этого разница в выплатах отличается в десятки раз.

Если в Москве суммарный объём всех пособий многодетной или приёмной семьи может доходить до 500 тысяч рублей в месяц, то в некоторых регионах Дальнего Востока приёмная семья может рассчитывать на 3,5 тысячи на каждого опекаемого в месяц, что почти в три раза меньше, чем прожиточный минимум субъектах ДФО. Парламентарии намерены устранить эту диспропорцию и таким образом уравнять в правах семьи, проживающие на Дальнем Востоке и в центральной России.

"Минимальная величина социальных выплат должна зависеть от прожиточного минимума в каждом конкретном регионе. Если субъект имеет возможность платить больше — пожалуйста, а вот меньше — уже нельзя", — сформулировал главную задачу законодательной инициативы член думского комитета по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Анатолий Тихомиров.