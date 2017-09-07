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Южная Корея

06 сентября 2017, 11:40
Министр обороны Южной Кореи Сон Ён Му на парламентской комиссии по вопросам обороны

Южная Корея создает особое подразделение для нападения на руководство КНДР

Министр обороны республики сообщил, что его страна создает военное подразделение, направленное исключительно на борьбу с руководством Северной Кореи

Глава военного ведомства Южной Кореи Сон Ён Му выступил на парламентской комиссии по вопросам обороны, созванной в понедельник, через день после того, как КНДР провела свое шестое ядерное испытание, сообщает ЕНВ со ссылкой на NHK World.

Он сказал, что это подразделение, которое будет создано 1-го декабря, будет специализироваться на нападении на северокорейских руководителей, включая Ким Чен Ына, в случае возникновения чрезвычайной ситуации на Корейском полуострове.

Высокопоставленный представитель оборонного ведомства, присутствовавший на этой встрече, сказал, что, по наблюдениям, деятельность по подготовке к запуску очередной баллистической ракеты в Северной Корее продолжается даже после последнего ядерного испытания. Он сказал, что Северная Корея может запустить еще одну межконтинентальную баллистическую ракету, чтобы продемонстрировать США, что у нее теперь есть средства для доставки ядерного груза на территорию США.

Министерство обороны Южной Кореи сообщило о завершении подготовки к широкомасштабному размещению американской противоракетной системы, известной как THAAD. Отметим, что после серии ракетных запусков, осуществленных Северной Кореей, администрация президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина сделала резкий разворот в своей прежней позиции противостояния скорейшему размещению этой системы.

Метки: ведомство, корейский кризис, подразделение

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