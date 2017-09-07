Южная Корея создает особое подразделение для нападения на руководство КНДР

Глава военного ведомства Южной Кореи Сон Ён Му выступил на парламентской комиссии по вопросам обороны, созванной в понедельник, через день после того, как КНДР провела свое шестое ядерное испытание, сообщает ЕНВ со ссылкой на NHK World.



Он сказал, что это подразделение, которое будет создано 1-го декабря, будет специализироваться на нападении на северокорейских руководителей, включая Ким Чен Ына, в случае возникновения чрезвычайной ситуации на Корейском полуострове.



Высокопоставленный представитель оборонного ведомства, присутствовавший на этой встрече, сказал, что, по наблюдениям, деятельность по подготовке к запуску очередной баллистической ракеты в Северной Корее продолжается даже после последнего ядерного испытания. Он сказал, что Северная Корея может запустить еще одну межконтинентальную баллистическую ракету, чтобы продемонстрировать США, что у нее теперь есть средства для доставки ядерного груза на территорию США.



Министерство обороны Южной Кореи сообщило о завершении подготовки к широкомасштабному размещению американской противоракетной системы, известной как THAAD. Отметим, что после серии ракетных запусков, осуществленных Северной Кореей, администрация президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина сделала резкий разворот в своей прежней позиции противостояния скорейшему размещению этой системы.