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Экономика

06 сентября 2017, 10:50
Южная Корея увеличит инвестиции в компании Дальнего Востока

Южная Корея увеличит инвестиции в компании Дальнего Востока

Министр планирования и финансов Кореи рассказал об увеличении товарооборота между странами и инвестиций в Дальний Восток

Полномочный представитель президента России в ДФО вступил в переговоры с вице-премьером Южной Кореи по вопросам сотрудничества между странами. По последним данным, товарооборот между РФ и Корейской республикой в последнее время растет, то же самое можно сказать и об инвестиционном потокеиз страны на Дальний Восток. Стороны приняли решение продолжать развитие ДФО, сообщает ЕНВ.

Власти двух стран пришли к общим договоренностям на полях XVI заседания Российско-Корейской совместной комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству. В переговорах приняли участия главы регионов Дальнего Востока, а также федеральные власти.

Полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев сообщил, что за первые месяцы 2017 года оборот товаров между Россией и Южной Кореей увеличился на 50%. Теперь он составляет около 10 миллиардов долларов.

Как известно, в прошлом году прямые инвестицииРеспублики Кореи в Россию составили 83 миллиардов долларов, 50 из которых приходятся на Дальний Восток. Юрий Трутнев отметил, что в ближайшее время цифры увеличатся еще в несколько раз.

"Мы собираемся начать более плотную работу между нашими странами для того, чтобы вместе достичь тех целей, которые обсуждались нами ранее. Наше сотрудничество будет выгодно как для Южной Кореи, так и для Дальнего Востока РФ. Оно поможет укрепить мирные тенденциив регионе" - предположил Юрий Трутнев.

Так, по оценкам специалистов, наиболее очевидные перспективы для сотрудничества стран лежат в областях производствасжиженного природного газа, сельского хозяйства, развития рынка авиации.Во время проведения Восточного экономического форума представители корейской стороны подпишут договор с Россией почти на 200 миллионов долларов в разных сферах.

"Сейчас новые власти нашей страны намерены развивать политику сотрудничества с Приморским краем и остальными регионами ДФО, а также с КНР и Монголией.  В то же время, российское правительство активно реализует новую восточную политику. По этой причине можно сказать, что у нас общая цель — осваивать и развивать Дальний Восток России", — заявил министр планирования и финансов Южной Кореи Ким Дон Ён.

Метки: ВЭФ, Южная Корея

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