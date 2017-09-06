Остановлено паромное сообщение между Северной Кореей и Приморьем

Паромное сообщение между Приморским краем и северокорейским портом Раджин остановлено на неопределенный срок. По предварительным данным, всему виной оказался спор с Владивостокским морским терминалом по причине задержания на борту пассажиров 24 августа, сообщает ЕНВ.

Так, российские туристы не могли сойти на берег почти 9 часов, что представители терминала объясняли отсутствием необходимых договорных документов. Они сообщили, что компания "Лига Транзит", с которой ранее был заключен договор не должна обслуживать туристов и предложили сделать прямое соглашение с морским портом.

Как сообщил генеральный директор компании "Инвест Строй Трест" Владимир Баранов, которая занимается морским сообщением России с Северной Кореей, по причине высокой стоимости услуг Владивостоксого морского терминала, который арендует причалы морского вокзала Приморского края, паром на данный момент не может швартоваться у берегов Приморья.

Как правило, паромомпользовалисьрабочие из КНДР и жители России, а также туристы из Китая.

"Как долго паром там будет находиться и когда он выйдет в свой новый рейс, сейчас сказать невозможно. Сейчас теплоход не может швартоваться у морского причала Владивостока по причине высокой стоимости услуг", - рассказал глава "Инвест Строй Трест", которая работала над грузопассажирским паромным сообщением между Раджином и Владивостоком.

Во время организации паромного маршрута "Россия-КНДР", власти Приморского края рассчитали, что паром будет курсировать по данному маршруту четыре раза в месяц. За то время, которое маршрут смог просуществовать, было перевезено почти 350 человек.

Ранее в пресс-службе МИД сообщали, что паромная навигация не будет нарушать санкции Совета безопасности ООН, которые были введены ООН против Северной Кореи по причине проводимых ракетных и ядерных испытаний.