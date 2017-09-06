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Экономика

05 сентября 2017, 20:00
Презентация инвестиционных проектов прошла на территории ТОР "Надеждинская"
Презентация инвестиционных проектов прошла на территории ТОР "Надеждинская"
Презентация инвестиционных проектов прошла на территории ТОР "Надеждинская"
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Презентация инвестиционных проектов прошла на территории ТОР "Надеждинская"

Общий объем инвестиций в ТОР превысит 21 млрд. рублей

5 сентября на площадке ТОР "Надеждинская" в рамках "нулевого дня" ВЭФ прошла презентация инвестиционных проектов. Четыре новых резидента подписали с Корпорацией развития Дальнего Востока инвестиционные соглашения на общую сумму более 1,5 млрд. рублей. Запуск проектов позволит обеспечить более 300 новых рабочих мест в регионе, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу Минвостокразвития.

В ходе мероприятия были представлены новые и уже реализующиеся проекты на территории ТОР "Надеждинская". Директор департамента по развитию ТОР и СПВ Корпорации развития Дальнего Востока Николай Запрягаев пояснил, что на сегодняшний момент в ТОР "Надеждинская" 27 резидентов реализуют инвестиционные проекты с общим объемом капиталовложений более 21 млрд. рублей. В ходе мероприятия он подробнее остановился на концепции инвестиционных проектов, предоставив вниманию гостей на данную тему видеоролик.

Генеральный директор ООО "Газпром газэнергосеть гелий" Анатолий Ким детально рассказал о Логистическом центре обслуживания гелиевых контейнеров (ХАБ), который появится на Дальнем Востоке. Реализовывать проект компания "Газпром газэнергосеть гелий" (дочерняя структура АО "Газпром газэнергосеть") будет в статусе резидента территории опережающего социально-экономического развития (ТОР) "Надеждинская". С Корпорацией развития Дальнего Востока было подписано соответствующее соглашение. Общий объём инвестиций в проект составит 5 млрд. 153 млн. рублей. Логистический центр расположится в ТОР "Надеждинская" на общей площади 16 га. При строительстве будут использованы современные технологии, минимизирующие вредное воздействие на окружающую среду.

"Пуск Логистического центра намечен на 2021 год (вместе с Амурским ГПЗ). В состав центра войдут комплекс технологических блоков, предназначенных для обслуживания криогенных изо-контейнеров (используются для транспортировки жидкого гелия), а также установка сжижения гелия. На объекте будет осуществляться обслуживание заполненных жидким гелием контейнеров, прибывающих с Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ) для последующей отправки в порт и погрузки на суда для экспортных поставок. Предприятие обеспечит 300 рабочих мест, в основном инженерных специальностей", - отметил Анатолий Ким.

Кроме того, 4 новых резидента ТОР "Надеждинская" в торжественной обстановке подписали с Корпорацией инвестиционные соглашения. Компаниями-инвесторами стали: "Русский минтай", "КОНГЕР ДВ", "Велес-Снек" и "СНЛ".

Объем частных инвестиций в проект компании "Русский минтай" составит более 1 млрд. рублей. Инвестиционное соглашение предусматривает строительство современного комплекса по переработке минтая в Приморском крае. Запуск производства позволит обеспечить 160 новых рабочих мест в регионе. На предприятии планируется выпускать филе и фарш минтая и рыбную муку. Мощность комплекса по производству филе и фарша минтая составит до 100 тонн готовой продукции в сутки, рыбной муки – до 20 тонн в сутки.

Учредитель компании "Русский минтай" Денис Сарана:

"Мы будем конкурировать с китайскими и европейскими переработчиками российской рыбы, пора уже уменьшить импорт рыбного филе, изготовленного за рубежом из наших биоресурсов, и экспортировать готовую продукцию, а не сырьё. Приоритеты расставлены, определены меры поддержки рыбоперерабатывающих производств, это позволяет начать реализацию таких проектов, как наш. Запуск производства планируется в 2019-2023 годах, при реализации проекта в несколько этапов".

Сырье для дальнейшей переработки будет закупаться на внутреннем рынке макрорегиона у крупных добывающих минтай компаний, его логистику в любых объёмах обеспечит Владивостокский морской рыбный порт. Готовая продукция (филе, фарш) будет поставляться как на внутренний рынок страны, так и в страны АТР и Европы. При этом, реализация заявленных в ТОР "Михайловская" проектов в отрасли свиноводства создают готовый рынок для рыбной муки из минтая, с минимальными издержками на доставку.

Еще один инвестиционный проект в рамках ТОР реализует компания "Велес-Снек". Резидент создаст полноценный завод по производству рыбных снеков: сушенной и вяленой рыбы, а также кальмара. Из отходов рыбы будет производиться рыбная мука. Объем частных инвестиций в проект составит 135 млн. рублей. Планируется создать 131 новое рабочее место. По словам генерального директора компании "Велес-Снек" Светланы Туниной, подписавшей инвестиционное соглашение, несмотря на то, что Россия является крупнейшей страной в мире по добыче минтая, сушеный минтай, произведенный из российского сырья, импортируется к нам из Китая. "Текущая экономическая ситуация и преференции территорий опережающего развития создали возможность по организации переработки в России с использованием местного сырья", - подчеркнула Светлана Тунина.

На заводе  будет создан цех переработки морского бычка, который не имеет промышленного значения в регионе, но особо ценится в Китае и Японии. Переработка бычка будет способствовать развитию прибрежного рыболовства и стабилизации экологической ситуации – морские бычки едят икру других рыб, и в связи с тем, что на протяжении нескольких лет их добыча не велась, популяция приобрела угрожающий масштаб. Компания планирует изготавливать продукцию – замороженные п/ф из бычков и направлять на экспорт в Китай. Инвестор планирует построить цеха переработки площадью 2 тыс. кв. м., холодильник для сырья площадью 5 тыс. кв. м. и ряд вспомогательных сооружений. Запуск производства запланирован на 2019 год. Производственная мощность завода составит до 300 тонн готовой продукции в 2020 году. Поставки готовой продукции будут осуществляться во все регионы России.

Другим инвестором, подписавшим соглашение с Корпорацией развития Дальнего Востока, стала компания "КОНГЕР ДВ". Предприятие намерено организовать производство новой рыбной продукции, аналогов которому в России в настоящее время нет. Речь идет о выпуске продукции из свежемороженого филе рыбы, готовой к употреблению без термической обработки в холодном или разогретом виде. Для производства продукции будет использована японская технология и современное оборудование. Продукция будет выпускаться под торговой маркой "Кабаяки". В настоящее время ведется регистрация торговой марки.

"Запуск нового предприятия позволит обеспечить в режиме импортозамещения производство и поставки на внутренний рынок продукта высокого качества. Реализация продукции планируется как на территории Дальнего Востока, так и России. Статус резидента ТОР позволит установить цены на 20-30% ниже импортных аналогов", - отметил генеральный директор компании "КОНГЕР ДВ" Алексей Аверкин.

Объем частных инвестиций в проект составит 150 млн. рублей, на предприятии планируется создать 19 рабочих мест. В рамках проекта инвестор построит производственный комплекс общей площадью 3 300 кв. метров, административно-хозяйственный корпус, проведет работы по благоустройству участка, организует подъездные пути и авто парковки. Запуск производства запланирован на первый квартал 2020 года.

Четвертым инвестиционным проектом станет создание высокотехнологичного производства теплового и электрораспределительного оборудования на Дальнем Востоке. Его представляет компания "СНЛ".  Общий объем частных инвестиций составит 235 млн. рублей.

Генеральный директор компании "СНЛ" Антон Голиков:

"Наш инвестиционный проект подразумевает создание блочно-модульных котельных, предназначенных для обеспечения теплом населенных пунктов и бизнеса. Это инновационное решение для нашего региона. Мы рассчитываем занять достойную нишу в этой отрасли на территории Дальнего Востока. Запуск производства позволит создать 45 рабочих мест. Реализация проекта начнется в 2017 году с этапа проектирования. В период до 2020 года мы планируем завершить строительные работы и запустить производство".

Справка: Акционерное общество "Корпорация развития Дальнего Востока" – управляющая компания, которая осуществляет функции по управлению территориями опережающего социально-экономического развития в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа.

Метки: ВЭФ, инвестиции, КРДВ, резиденты, ТОР "Надеждинская"

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