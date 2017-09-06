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Политика

05 сентября 2017, 19:30
Президент Монголии Халтмаагийн Баттулга
Делегация в закрытом здании вагонопрокидывателей

Президент Монголии ознакомился с угольной перевалкой в "Восточном Порту"

Срок доставки угля из Монголии в "Восточный Порт" составляет трое суток

Крупнейший в России специализированный угольный порт с высокотехнологичной перевалкой угля АО "Восточный Порт", входящий в состав портового угольного холдинга ООО "Управляющая портовая компания", посетила делегация Монголии во главе с президентом страны Халтмаагийном Баттулгой, находящимся в России с официальным визитом. Г-н Баттулга примет участие в работе III Восточного экономического форума, который пройдет во Владивостоке 6-7 сентября, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу АО "Восточный Порт".

В составе монгольской делегации (помимо президента) — министр развития дорог и транспорта Дангаа Ганбат, руководитель АО "Уланбаторская железная дорога" Ёндон Манлайбаяр, посол Монголии в России Банзрагч Дэлгэрмаа, спикер Парламента Амаржаргал Гансух.

Ранее монгольский лидер провел встречу с губернатором Приморского края Владимиром Миклушевским, на которой поделился планами по реализации проектов в сфере логистики и транспорта. "Монголия заинтересована в перевозке грузов в страны Азиатско-Тихоокеанского региона по территории Приморского края через международные транспортные коридоры, расположенные в Южной части Приморья. Прежде всего, нас интересует порт Восточный", — сказал Халтмаагийн Баттулга.

Делегация Монголии ознакомилась с работой специализированного оборудования для перевалки угля в "Восточном Порту" — реклаймеров и стакеров, конвейеров, судопогрузочных машин, систем водного орошения на угольном складе и очистных сооружений для промышленных и ливневых вод.

Президент и руководители транспортной отрасли Монголии осмотрели центр управления портом с автоматизированной системой выгрузки вагонов и погрузки угля на суда. Также им была продемонстрирована автоматическая разгрузка вагонов в крытом здании вагоноопрокидывателей,  оснащенном системой "сухой туман" и аспирационными установками для улавливания угольной пыли.

Гости также посетили площадку строящейся третьей очереди угольного терминала АО "Восточный Порт", которая является крупнейшим инвестиционным портовым проектом Дальнего Востока. Проект строительства Третьей очереди также предусматривает модернизацию и строительство новой ж/д инфраструктуры крупнейшей грузовой станции Дальнего Востока Находка Восточная. После ввода в эксплуатацию объектов Третьей очереди грузооборот АО "Восточный Порт" вырастет до 39 млн. тонн угля в 2019 году.

Рассказывая монгольскому лидеру о высокотехнологичной специализированной перевалке угля, первый заместитель генерального директора ООО "Управляющая портовая компания" Ирина Ольховская уделила особое внимание мерам, которые позволяют стивидорному предприятию минимизировать воздействие на окружающую среду.

Отметим, что в декабре 2010 года в "Восточном Порту" уже была отгружена пробная партия угля из Монголии, с месторождения Таван-Толгой. 30 вагонов или почти 2 тысячи тонн груза были доставлены со станции Чойр во Врангель, и дальше – на теплоходе Oriental Perl на Кипр. Срок доставки угля из Монголии в "Восточный Порт" составил трое суток.

Напомним, крупнейший инвестиционный портовый проект Дальнего Востока — третья очередь АО "Восточный Порт" — будет представлен на III Восточном экономическом форуме, который пройдет во Владивостоке 6-7 сентября.

Метки: Баттулга, ВЭФ, Миклушевский, Монголия, порт Восточный, уголь

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