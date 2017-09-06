Сколько стоят услуги МРТ в медицинских центрах Владивостока?

Цены на магнитно-резонансную томографию (МРТ) в медицинских центрах Владивостока колеблются от 2 до 10 тысяч рублей в зависимости от сложности и вида обследования организма. В области одного типа обследования цены в клиниках города обычно различаются не более чем на 500-800 рублей, сообщает ЕНВ.

Наиболее высокая цена МРТ во Владивостоке наблюдается на такие виды исследования, как магнитно-резонансная томография грудной и брюшной артерий, трех отделов позвоночника и молочных желез. Их стоимость обычно равна чуть более 9 тысячам рублей в зависимости от клиники.

Сравнительно низкие цены, в пределах 3500 до 4000 руб. наблюдаются на магнитно-резонансную томографию головного мозга, в том числе, на полное обследование гипофиза и внутренних сонных артерий, а также обследование придаточных пазух носа и глаз. В этот список также входят обследования шейных отделов скелета и позвоночника.

Цены в пределах от 5500 до 6500 рублей устанавливаются частными больницами на обследование внутренних органов, разного видов суставов скелета человека и органов малого таза.

Исследование проводилось на основе данных восьми частных медицинских учреждений Владивостока по состоянию их цен на 20.07.2017: "Фальк", медцентр ДВФУ, "Асклепий", "Профи", "Клиника на Комарова", "Хокуто", "МРТ-Лидер", "МРТ-Эксперт". Наиболее низкие цены на большинство отдельных видов обследования установлены в больнице "Фальк". Наиболее высокая цена на различные виды процедур (при различии до 200-400 рублей на определённый вид обследования) установлена в медицинских учреждениях "МРТ-Лидер", "МРТ-Эксперт", медицинском центре ДВФУ и российско-японском центре "Хокуто".

На данный момент услуга МРТ в регионе стала популярнее по причине ее безопасности, так как при магнитно-резонансной томографии исключается возможность облучения. Кроме того, при постановке диагноза лечащим врачом можно быть уверенным в сто процентной точности исследования. При помощи МРТ возможно выявить заболевания на раннем сроке и контролировать процесс лечения и выздоровления.

Специалисты отмечают, что магнитно-резонансная томография может быть частью комплексного обследования. Пациент обращается либо по собственному желанию для получения консультации и проведения диагностики организма, либо по направлению от лечащего врача – в этом случае он сразу допускается к исследованию.

"Исследование МРТ может длиться от 12 до 45 минут в зависимости от типа исследования. Сканирование проводится в нескольких режимах и в разных плоскостях. При помощи этого вида исследования мы даем лечащим врачам и самим пациентам правдивую информацию о возможной болезни", - рассказала врач высшей категории клиники "Фальк" Светлана Удалова.

По официальным данным, по причине введения услуг МРТ в регионе наблюдается высокая точность постановки диагноза. В связи с этим за последние годы в Приморском крае наблюдается пик успешного выздоровления граждан.