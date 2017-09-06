Сколько стоят услуги МРТ в медицинских центрах Владивостока?

Наиболее затратными в ценовом списке частных больниц краевого центра оказались МРТ грудной и брюшной артерий, а также полное обследование позвоночника
Цены на магнитно-резонансную томографию (МРТ) в медицинских центрах Владивостока колеблются от 2 до 10 тысяч рублей в зависимости от сложности и вида обследования организма. В области одного типа обследования цены в клиниках города обычно различаются не более чем на 500-800 рублей, сообщает ЕНВ.
Наиболее высокая цена МРТ во Владивостоке наблюдается на такие виды исследования, как магнитно-резонансная томография грудной и брюшной артерий, трех отделов позвоночника и молочных желез. Их стоимость обычно равна чуть более 9 тысячам рублей в зависимости от клиники.
Сравнительно низкие цены, в пределах 3500 до 4000 руб. наблюдаются на магнитно-резонансную томографию головного мозга, в том числе, на полное обследование гипофиза и внутренних сонных артерий, а также обследование придаточных пазух носа и глаз. В этот список также входят обследования шейных отделов скелета и позвоночника.
Цены в пределах от 5500 до 6500 рублей устанавливаются частными больницами на обследование внутренних органов, разного видов суставов скелета человека и органов малого таза.
Исследование проводилось на основе данных восьми частных медицинских учреждений Владивостока по состоянию их цен на 20.07.2017: "Фальк", медцентр ДВФУ, "Асклепий", "Профи", "Клиника на Комарова", "Хокуто", "МРТ-Лидер", "МРТ-Эксперт". Наиболее низкие цены на большинство отдельных видов обследования установлены в больнице "Фальк". Наиболее высокая цена на различные виды процедур (при различии до 200-400 рублей на определённый вид обследования) установлена в медицинских учреждениях "МРТ-Лидер", "МРТ-Эксперт", медицинском центре ДВФУ и российско-японском центре "Хокуто".
На данный момент услуга МРТ в регионе стала популярнее по причине ее безопасности, так как при магнитно-резонансной томографии исключается возможность облучения. Кроме того, при постановке диагноза лечащим врачом можно быть уверенным в сто процентной точности исследования. При помощи МРТ возможно выявить заболевания на раннем сроке и контролировать процесс лечения и выздоровления.
Специалисты отмечают, что магнитно-резонансная томография может быть частью комплексного обследования. Пациент обращается либо по собственному желанию для получения консультации и проведения диагностики организма, либо по направлению от лечащего врача – в этом случае он сразу допускается к исследованию.
"Исследование МРТ может длиться от 12 до 45 минут в зависимости от типа исследования. Сканирование проводится в нескольких режимах и в разных плоскостях. При помощи этого вида исследования мы даем лечащим врачам и самим пациентам правдивую информацию о возможной болезни", - рассказала врач высшей категории клиники "Фальк" Светлана Удалова.
По официальным данным, по причине введения услуг МРТ в регионе наблюдается высокая точность постановки диагноза. В связи с этим за последние годы в Приморском крае наблюдается пик успешного выздоровления граждан.
|Наименование
|Фальк
|ДВФУ
|Асклепий
|Профи
|Клиника на Комарова
|Хокуто
|МРТ Эксперт
|МРТ Лидер
|МРТ Головного мозга
|3400
|3500
|3500
|3600
|3600
|3600
|3700
|3700
|МРТ Придаточных пазух носа (лобные, верхнечелюстные, основная пазухи, ячейки решетчатой кости, полость носа, носоглотка)
|3500
|3500
|3500
|3600
|3600
|3500
|4000
|3700
|МРТ Глазных орбит (глазницы, глазные яблоки, зрительные нервы, мышцы глазного яблока, ретробульбарная клетчатка, глазничные вены, слезные железы)
|3400
|3500
|3600
|3600
|3600
|3600
|4000
|3700
|МРТ Гипофиз (турецкое седло, гипофиз, воронка гипофиза, перекрест зрительных нервов, кавернозные синусы, интраклиноидные сегменты (на уровне сифонов) внутренних сонных артерий, шишковидная железа, клиновидная пазуха)
|3500
|4000
|3600
|3600
|3600
|4000
|4200
|3700
|МРТ Гипофиз с контрастированием
|7100
|8500
|7100
|7700
|МРТ Артерии головного мозга (внутренние сонные, передние, средние и задние мозговые артерии, основная артерия, Виллизиев круг, глазничные артерии, интракраниальные сегменты позвоночных артерий, обзорно структуры головного мозга)
|3400
|3500
|2200
|3600
|2500
|3500
|3800
|3700
|МРТ Вены головного мозга (поверхностные мозговые вены, верхний сагиттальный и прямой синусы, большая мозговая вена, поперечные и сигмовидные синусы, внутренние яремные вены, обзорно структуры головного мозга)
|3400
|2200
|3600
|2500
|3500
|3800
|3700
|МРТ Артерии шеи (дуга аорты, брахиоцефальный ствол, подключичные артерии, общие сонные артерии и их бифуркация, внутренние и наружные сонные артерии, позвоночные артерии)
|3400
|3500
|2200
|3600
|2500
|4000
|4000
|3700
|МРТ Аортография грудной аорты с контрастом
|9200
|9550
|МРТ Аортография брюшной аорты с контрастом
|9200
|9550
|МРТ Шейный отдел позвоночника (шейные позвонки, краниовертебральный переход, межпозвонковые диски, позвоночный канал, спинной мозг, спинномозговые отверстия, спинномозговые корешки, дугоотростчатые суставы, паравертебральные мягкие ткани)
|3400
|3500
|3500
|3600
|3600
|3650
|3800
|3700
|МРТ Грудной отдел позвоночника (грудные позвонки, межпозвонковые диски, позвоночный канал, спинной мозг, спинномозговые отверстия, спинномозговые корешки, дугоотростчатые суставы, паравертебральные мягкие ткани, дополнительные программы: МР-миелография)
|3400
|3500
|3500
|3600
|3600
|3650
|3800
|3700
|МРТ Пояснично-крестцового отдела позвоночника (поясничные позвонки, межпозвонковые диски, позвоночный канал, конус спинного мозга, спинномозговые отверстия, спинномозговые корешки, дугоотростчатые суставы, паравертебральные мягкие ткани)
|3400
|3500
|4300
|3600
|3600
|4000
|3800
|3700
|МРТ Крестцово-копчикового отдела позвоночника (крестцово-подвздошные сочленения, крестец, копчик, крестцовый канал, спинномозговые корешки, паравертебральные мягкие ткани)
|3400
|3500
|3500
|3600
|3600
|4000
|4300
|3700
|МРТ Брюшной полости (печень, желчевыводящие пути, поджелудочная железа, селезенка, надпочечники, почки, забрюшинные и мезентериальные лимфоузлы, магистральные сосуды, косвенно кишечник и желудок)+МР холангиопанкреатография
|6000
|6000
|6800
|6500
|6500
|6500
|6900
|6800
|МРТ Почек, надпочечников (положение, размеры, структура почек и надпочечников, забрюшинные лимфоузлы, магистральные сосуды) + МР урография (трехмерное изображение мочевыводящих путей)
|4400
|5000
|4500
|4900
|5000
|5000
|4900
|МРТ Костей таза (подвздошная, седалищная и лобковые кости, крестец, копчик, проксимальные отделы бедренных костей)
|4500
|4800
|4600
|4800
|МРТ Органов малого таза у женщин (матка, влагалище, яичники, мочевой пузырь, прямая кишка, лимфоузлы, кровеносные сосуды, костные структуры таза, прилежащие мягкие ткани)
|6000
|6000
|6500
|6500
|5800
|6500
|6900
|6800
|МРТ Органов малого таза у мужчин (предстательная железа, семенные пузырьки, мочевой пузырь, прямая кишка, лимфоузлы, кровеносные сосуды, костные структуры таза, прилежащие мягкие ткани)
|6000
|6000
|6500
|6500
|5800
|6500
|6900
|6800
|МРТ Сустава плечевого (проксимальные отделы плечевой кости, суставная впадина лопатки, суставные сумки, акромиально-ключичный сустав, ротаторная манжета (надостная, подостная, подлопаточная и малая круглая мышцы)
|4400
|4800
|4500
|4800
|4500
|4700
|4800
|4900
|МРТ Сустава локтевого (дистальные отделы плечевой кости, проксимальные отделы лучевой и локтевой костей, полость сустава, суставные сумки, локтевой канал, связки локтевого сустава (медиальный, латеральный комплекс коллатеральных связок)
|4400
|4800
|4500
|4800
|4500
|4700
|4800
|4900
|МРТ Суставов тазобедренных (проксимальные отделы бедренных костей, вертлужные впадины и частично кости малого таза, суставная полость, параарикулярные мягкие ткани)
|4400
|4800
|4500
|4800
|4500
|4600
|4800
|4900
|МРТ Сустава коленного (дистальные отделы бедренной кости, проксимальные отделы большеберцовой и малоберцовой костей, полость сустава, суставные сумки, мениски, крестообразные и коллатеральные связки, собственная связка надколенника)
|4400
|4800
|4500
|4800
|4500
|4700
|4800
|4900
|МРТ Сустава голеностопного (дистальные отделы большеберцовой и малоберцовой костей, кости плюсны и предплюсны, дистальный большеберцово-малоберцовый синдесмоз, ахиллово сухожилие, латеральные, медиальные и межкостные связки, подошвенный апоневроз)
|4400
|4800
|4500
|4800
|4500
|4700
|4800
|4900
|МРТ Сустава лучезапястного (дистальные отделы лучевой и локтевой костей, кости запястья и пястные кости, суставные полости, локтевой диск, межкостные связки, запястный канал, сосудисто-нервный пучок, связки и параартикулярные мягкие ткани)
|4400
|4800
|4500
|4800
|4500
|4700
|4800
|4900
|МРТ Стопы (дистальные отделы большеберцовой и малоберцовой костей, кости плюсны и предплюсны, фаланги пальцев, дистальный большеберцово-малоберцовый синдесмоз, ахиллово сухожилие, латеральные, медиальные и межкостные связки, подошвенный апоневроз)
|4400
|4800
|4500
|4800
|4500
|4850
|5700
|4900
|МРТ Артерии головного мозга + Вены головного мозга
|3900
|МРТ Шейный отдел позвоночника + Артерии шеи
|5100
|5200
|6700
|6200
|МРТ Мягких тканей (любой локализации)
|4500
|5000
|4600
|4800
|4600
|4900
|5500
|4900
|МРТ Головного мозга + МР Ангиография сосудов головного мозга
|5200
|5500
|7700
|5300
|МРТ Ангиография сосудов почек
|4000
|МРТ Двух отделов позвоночника
|5600
|5700
|6300
|МРТ Трех отделов позвоночника
|9200
|9900
|9700
|МР холангиопанкреатография
|3300
|2500
|4500
|МРТ Молочных желез (включая контрастное усиление)
|9400
|6500 б/к
|6500 б/к
|9500 с/к
|6500 б/к 10000 с/к
|МРТ Ангиография сосудов нижних конечностей
|6500
|МРТ Височно-челюстного сустава
|4400
|4800
|5000
|4500
|5000
|МРТ Головного мозга и глазных орбит
|5100
|5100
|6000
|6200
|МРТ Височных костей
|4200
|МРТ Мошонки
|4500
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