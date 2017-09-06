Обсуждения
Об издании
ОбществоЭкономикаПолитикаВ мире
Китай Южная Корея Япония
A A A
Печать
Система Orphus

Общество

05 сентября 2017, 14:50
Оборудование компьютерной томографии в больнице "Фальк"

Сколько стоят услуги МРТ в медицинских центрах Владивостока?

Наиболее затратными в ценовом списке частных больниц краевого центра оказались МРТ грудной и брюшной артерий, а также полное обследование позвоночника

Цены на магнитно-резонансную томографию (МРТ) в медицинских центрах Владивостока колеблются от 2 до 10 тысяч рублей в зависимости от сложности и вида обследования организма. В области одного типа обследования цены в клиниках города обычно различаются не более чем на 500-800 рублей, сообщает ЕНВ.

Наиболее высокая цена МРТ во Владивостоке наблюдается на такие виды исследования, как магнитно-резонансная томография грудной и брюшной артерий, трех отделов позвоночника и молочных желез. Их стоимость обычно равна чуть более 9 тысячам рублей в зависимости от клиники.

Сравнительно низкие цены, в пределах 3500 до 4000 руб. наблюдаются на магнитно-резонансную томографию головного мозга, в том числе, на полное обследование гипофиза и внутренних сонных артерий, а также обследование придаточных пазух носа и глаз. В этот список также входят обследования шейных отделов скелета и позвоночника. 

Цены в пределах от 5500 до 6500 рублей устанавливаются частными больницами на обследование внутренних органов, разного видов суставов скелета человека и органов малого таза.

Исследование проводилось на основе данных восьми частных медицинских учреждений Владивостока по состоянию их цен на 20.07.2017: "Фальк", медцентр ДВФУ, "Асклепий", "Профи", "Клиника на Комарова", "Хокуто", "МРТ-Лидер", "МРТ-Эксперт". Наиболее низкие цены на большинство отдельных видов обследования установлены в больнице "Фальк". Наиболее высокая цена на различные виды процедур (при различии до 200-400 рублей на определённый вид обследования) установлена в медицинских учреждениях "МРТ-Лидер", "МРТ-Эксперт", медицинском центре ДВФУ и российско-японском центре "Хокуто".

На данный момент услуга МРТ в регионе стала популярнее по причине ее безопасности, так как при магнитно-резонансной томографии исключается возможность облучения. Кроме того, при постановке диагноза лечащим врачом можно быть уверенным в сто процентной точности исследования. При помощи МРТ возможно выявить заболевания на раннем сроке и контролировать процесс лечения и выздоровления.

Специалисты отмечают, что магнитно-резонансная томография может быть частью комплексного обследования. Пациент обращается либо по собственному желанию для получения консультации и проведения диагностики организма, либо по направлению от лечащего врача – в этом случае он сразу допускается к исследованию.

"Исследование МРТ может длиться от 12 до 45 минут в зависимости от типа исследования. Сканирование проводится в нескольких режимах и в разных плоскостях. При помощи этого вида исследования мы даем лечащим врачам и самим пациентам правдивую информацию о возможной болезни", - рассказала врач высшей категории клиники "Фальк" Светлана Удалова.

По официальным данным, по причине введения услуг МРТ в регионе наблюдается высокая точность постановки диагноза. В связи с этим за последние годы в Приморском крае наблюдается пик успешного выздоровления граждан.

Наименование Фальк ДВФУ Асклепий Профи Клиника на Комарова Хокуто МРТ Эксперт МРТ Лидер
МРТ Головного мозга  3400 3500 3500 3600 3600 3600 3700 3700
МРТ Придаточных пазух носа (лобные, верхнечелюстные, основная пазухи, ячейки решетчатой кости, полость носа, носоглотка)

3500 3500 3500 3600 3600 3500 4000 3700
МРТ Глазных орбит (глазницы, глазные яблоки, зрительные нервы, мышцы глазного яблока, ретробульбарная клетчатка, глазничные вены, слезные железы)

3400 3500 3600 3600 3600 3600 4000 3700
МРТ Гипофиз (турецкое седло, гипофиз, воронка гипофиза, перекрест зрительных нервов, кавернозные синусы,  интраклиноидные сегменты (на уровне сифонов) внутренних сонных артерий, шишковидная железа, клиновидная пазуха) 

3500 4000 3600 3600 3600 4000 4200 3700
МРТ Гипофиз с контрастированием

7100 8500   7100     7700  
МРТ Артерии головного мозга (внутренние сонные, передние, средние и задние мозговые артерии, основная артерия, Виллизиев круг, глазничные артерии, интракраниальные сегменты позвоночных артерий, обзорно структуры головного мозга)

 3400 3500 2200 3600 2500 3500 3800 3700
МРТ Вены головного мозга (поверхностные мозговые вены, верхний сагиттальный и прямой синусы, большая мозговая вена, поперечные и сигмовидные синусы, внутренние яремные вены, обзорно структуры головного мозга)

 3400   2200 3600 2500 3500 3800 3700
МРТ Артерии шеи (дуга аорты, брахиоцефальный ствол, подключичные артерии, общие сонные артерии и их бифуркация, внутренние и наружные сонные артерии, позвоночные артерии)

 3400 3500 2200 3600 2500 4000 4000 3700
МРТ Аортография грудной аорты с контрастом

9200     9550        
МРТ Аортография брюшной аорты с контрастом

9200     9550        
МРТ Шейный отдел позвоночника (шейные позвонки, краниовертебральный переход, межпозвонковые диски, позвоночный канал, спинной мозг, спинномозговые отверстия, спинномозговые корешки, дугоотростчатые суставы, паравертебральные мягкие ткани) 3400 3500 3500 3600 3600 3650 3800 3700
МРТ Грудной отдел позвоночника (грудные позвонки, межпозвонковые диски, позвоночный канал, спинной мозг, спинномозговые отверстия, спинномозговые корешки, дугоотростчатые суставы, паравертебральные мягкие ткани, дополнительные программы: МР-миелография)

 3400 3500 3500 3600 3600 3650 3800 3700
МРТ Пояснично-крестцового отдела позвоночника (поясничные позвонки, межпозвонковые диски, позвоночный канал, конус спинного мозга, спинномозговые отверстия, спинномозговые корешки, дугоотростчатые суставы, паравертебральные мягкие ткани) 3400 3500 4300 3600 3600 4000 3800 3700
МРТ Крестцово-копчикового отдела позвоночника (крестцово-подвздошные сочленения, крестец, копчик, крестцовый канал, спинномозговые корешки, паравертебральные мягкие ткани)

 3400 3500 3500 3600 3600 4000 4300 3700
МРТ Брюшной полости (печень, желчевыводящие пути, поджелудочная железа, селезенка, надпочечники, почки, забрюшинные и мезентериальные лимфоузлы, магистральные сосуды, косвенно кишечник и желудок)+МР холангиопанкреатография 6000 6000 6800 6500 6500 6500 6900 6800
МРТ Почек, надпочечников (положение, размеры, структура почек и надпочечников, забрюшинные лимфоузлы, магистральные сосуды) + МР урография (трехмерное изображение мочевыводящих путей)

 4400 5000 4500 4900   5000 5000 4900
МРТ Костей таза (подвздошная, седалищная и лобковые кости, крестец, копчик, проксимальные отделы бедренных костей)

 4500     4800   4600   4800
МРТ Органов малого таза у женщин (матка, влагалище, яичники, мочевой пузырь, прямая кишка, лимфоузлы, кровеносные сосуды, костные структуры таза, прилежащие мягкие ткани) 6000 6000 6500 6500 5800 6500 6900 6800
МРТ Органов малого таза у мужчин (предстательная железа, семенные пузырьки, мочевой пузырь, прямая кишка, лимфоузлы, кровеносные сосуды, костные структуры таза, прилежащие мягкие ткани) 6000 6000 6500 6500 5800 6500 6900 6800
МРТ Сустава плечевого (проксимальные отделы плечевой кости, суставная впадина лопатки, суставные сумки, акромиально-ключичный сустав, ротаторная манжета (надостная, подостная, подлопаточная и малая круглая мышцы) 4400 4800 4500 4800 4500 4700 4800 4900
МРТ Сустава локтевого (дистальные отделы плечевой кости, проксимальные отделы лучевой и локтевой костей, полость сустава, суставные сумки, локтевой канал, связки локтевого сустава (медиальный, латеральный комплекс коллатеральных связок) 4400 4800 4500 4800 4500 4700 4800 4900
МРТ Суставов тазобедренных (проксимальные отделы бедренных костей, вертлужные впадины и частично кости малого таза, суставная полость, параарикулярные мягкие ткани)

 4400 4800 4500 4800 4500 4600 4800 4900
МРТ Сустава коленного (дистальные отделы бедренной кости, проксимальные отделы большеберцовой и малоберцовой костей, полость сустава, суставные сумки, мениски, крестообразные и коллатеральные связки, собственная связка надколенника) 4400 4800 4500 4800 4500 4700 4800 4900
МРТ Сустава голеностопного (дистальные отделы большеберцовой и малоберцовой костей, кости плюсны и предплюсны, дистальный большеберцово-малоберцовый синдесмоз, ахиллово сухожилие, латеральные, медиальные и межкостные связки, подошвенный апоневроз) 4400 4800 4500 4800 4500 4700 4800 4900
МРТ Сустава лучезапястного (дистальные отделы лучевой и локтевой костей, кости запястья и пястные кости, суставные полости, локтевой диск, межкостные связки, запястный канал, сосудисто-нервный пучок, связки и параартикулярные мягкие ткани)

4400 4800 4500 4800 4500 4700 4800 4900
МРТ Стопы (дистальные отделы большеберцовой и малоберцовой костей, кости плюсны и предплюсны, фаланги пальцев, дистальный большеберцово-малоберцовый синдесмоз, ахиллово сухожилие, латеральные, медиальные и межкостные связки, подошвенный апоневроз) 4400 4800 4500 4800 4500 4850 5700 4900
МРТ Артерии головного мозга + Вены головного мозга 3900              
МРТ Шейный отдел позвоночника + Артерии шеи 5100       5200 6700 6200  
МРТ Мягких тканей (любой локализации) 4500 5000 4600 4800 4600 4900 5500 4900
МРТ Головного мозга + МР Ангиография сосудов головного мозга 5200 5500 7700   5300      
МРТ Ангиография сосудов почек 4000              
МРТ Двух отделов позвоночника 5600       5700 6300    
МРТ Трех отделов позвоночника 9200       9900 9700    
МР холангиопанкреатография    3300   2500       4500  
МРТ Молочных желез (включая контрастное усиление) 9400   6500 б/к     6500 б/к 9500 с/к 6500 б/к 10000 с/к
МРТ Ангиография сосудов нижних конечностей  6500              
МРТ Височно-челюстного сустава 4400 4800   5000   4500   5000
МРТ Головного мозга и глазных орбит 5100   5100     6000 6200  
МРТ Височных костей 4200              
МРТ Мошонки 4500              

Метки: МРТ, рейтинг, цены, частные больницы, частные клиники

В закладки
В блог
Печать
 
RSS-лента комментариев

Другие новости рубрики

Молодым семьям на Дальнем Востоке помогут купить квартируМолодым семьям на Дальнем Востоке помогут купить квартиру
сегодня, 11:50
С инициативой создания госпрограммы по кредитованию молодых семей для строительства или приобретения жилья выступила член СФ РФ Светлана Горячева
Остановлено паромное сообщение между Северной Кореей и ПриморьемОстановлено паромное сообщение между Северной Кореей и Приморьем
сегодня, 10:40
Глава "Инвест Строй Трест" обратился в транспортную прокуратуру Приморья с целью проверить ситуацию
На Тихоокеанском флоте завершен прием лейтенантов-выпускниковНа Тихоокеанском флоте завершен прием лейтенантов-выпускников
04 сентября 2017, 14:50
В общей сложности на флот прибыло около 100 лейтенантов

Последние новости

Южная Корея создает особое подразделение для нападения на руководство КНДРЮжная Корея создает особое подразделение для нападения на руководство КНДР
сегодня, 11:40
Министр обороны республики сообщил, что его страна создает военное подразделение, направленное исключительно на борьбу с руководством Северной Кореи
Южная Корея увеличит инвестиции в компании Дальнего ВостокаЮжная Корея увеличит инвестиции в компании Дальнего Востока
сегодня, 10:50
Министр планирования и финансов Кореи рассказал об увеличении товарооборота между странами и инвестиций в Дальний Восток
Презентация инвестиционных проектов прошла на территории ТОР "Надеждинская"Презентация инвестиционных проектов прошла на территории ТОР "Надеждинская"
вчера, 20:00
Общий объем инвестиций в ТОР превысит 21 млрд. рублей

Опрос:

За какую партию вы будете голосовать на выборах в Думу города Владивостока?







Свой вариант:

Текущие результаты

От первого лица

Рамиль Еникеев: Остановите вырубку липы, а с остальным мы разберемся
04.09.2017 17:40
Рамиль Еникеев: Остановите вырубку липы, а с остальным мы разберемся
01.09.2017 13:40
Владимир Джабаров: Срок аренды "дальневосточного гектара" должен быть не менее 15 лет
29.08.2017 15:50
Андрей Безносенко: О возможном возмещении до 50% стоимости на разработку ХАССП мало кому известно

Самые популярные

Горячие обсуждения

29.08.2017 15:50
Андрей Безносенко: О возможном возмещении до 50% стоимости на разработку ХАССП мало кому известно 3

Все комментарии

Метки

авто администрация Владивостока Артем бюджет Владивосток выборы ГИБДД Дарькин депутаты детские сады дороги Дума Владивостока ЖКХ интернет кино Китай кризис Луч-Энергия Медведев милиция Приморский край прокуратура Путин Пушкарев Саммит АТЭС-2012 строительство суд убийство УВД футбол

Все метки

© 1998—2017,
Ежедневные Новости Владивостока


Общество Экономика Политика В мире Китай Южная Корея Япония

Об издании Форум Опросы Экспорт/RSS Календарь Публикации Поиск Рейтинг Магазины Рекламные статьи


Правила использования информации данного сайта. При полном или частичном цитировании информации указание названия газеты как источника и работающей ссылки на сайт www.novostivl.ru обязательны.

Сетевое периодическое издание Ежедневные Новости Владивостока (ЕНВ). 690003, Владивосток, ул. Верхнепортовая, 38, офис 307 (адрес редакции). Главный редактор: Устинов М.Я. Тел.: +7 902 4870111. Email: info@novostivl.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-62594 от 31 июля 2015 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзором).
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+