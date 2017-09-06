Развитию экономического сотрудничества России и Японии мешает недоверие

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ примет участие в 3-м Восточном экономическом форуме, который откроется 6 сентября во Владивостоке. Эксперты прогнозируют, что ключевым вопросом предстоящих переговоров лидеров Японии и России станет юридическая база для совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах. При этом, они отмечают серьезность недоверия между двумя странами в дальнейшем развитии отношений, сообщает ЕНВ со ссылкой на российскую версию китайского издания "Синхуа".

Совместная хозяйственная деятельность на Южных Курилах

Заявление о начале консультаций экспертов по совместной хозяйственной деятельности на южных Курильских островах в качестве важного шага на пути к заключению мирного договора стало одним из наиболее значимых итогов переговоров лидеров двух стран в ходе официального визита президента России Владимира Путина в Японию в декабре прошлого года.

Камнем преткновения на пути реализации достигнутых договоренностей эксперты называют вопрос юридической базы. Российская сторона неоднократно заявляла о том, что совместная хозяйственная деятельность будет вестись в соответствии с национальным законодательством, так как острова принадлежат РФ. Япония не может пойти на такие условия, так как это противоречит принципиальной позиции Токио о том, что острова являются "незаконно оккупированными".

В марте полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев заявил, что, если японская сторона не будет делать конкретных шагов по совместной экономической деятельности на Курилах, Россия не станет долго ждать и внесет предложение о создании территории опережающего развития "Курилы". Уже в июле это решение было одобрено и Корпорация развития Дальнего Востока сообщила о поступлении первой заявки в новую ТОР.

Руководитель Центра японских исследований ИДВ РАН Валерий Кистанов считает, что решение о создании ТОР является свидетельством наличия трудностей в переговорах по вопросу совместной экономической деятельности. "Главным на встрече во Владивостоке будет то, сумеют ли стороны договориться относительно юридической основы, на которой будет проводиться совместное освоение Южных Курил или нет", - заявил эксперт.

Как отмечают эксперты, экономическому сотрудничеству между сторонами мешают и ментальные различия. "Несмотря на продолжительные отношения между регионами Дальнего Востока с японской стороной, совместных реализованных бизнес-проектов на территории многих из них мы не видим до сих пор, - подчеркивает директор Центра социальных инноваций "Чёрный куб" Юрий Коломейцев. – И это не случайно. Некоторые наши политики до сих пор почему-то считают, что с японцами можно зарабатывать. Все сотрудничество с ними заканчивается на утечке капитала в Японию взамен на автомобили. Спросите у любого бизнесмена в Приморье: вы пытались работать с японцами? Такого узнаете о японцах, что не поверите. Весь японский бизнес на территории Приморья заканчивался на том, что те арендовывали землю и ничего не делали, только ходили по ней. Один из предпринимателей после десяти лет безуспешной работы с ними послал их куда подальше, затем позвал корейцев, и у тех уже через полгода прибыть была уже почти миллиард. Японцы – это "тягомоты", они ничего не изобрели сами и без чьей-либо помощи вряд ли чего-то добьются", - отметил Юрий Коломейцев.

Впрочем, ведущий политолог Дальнего Востока, заведующая кафедрой политологии ДВФУ Наталья Коломейцева напоминает о том, что объем торгового оборота у многих регионов ДФО с Японией на порядок выше, чем с Китаем, Южной Кореей и "азиатскими тиграми".

"Среди стран АТР лидером по инвестициям в субъекты дальневосточного региона с огромным отрывом (более чем полтора миллиардов долларов) является именно Япония. Если раньше речь шла преимущественно о малых формах японских предприятий на Дальнем Востоке, занимаемых преимущественно торгово-посреднические ниши и сферу услуг, то сегодня японский капитал участвует в таких серьезных проектах, как "Сахалин-1" и "Сахалин-2", в строительстве завода СПГ на юге Приморского края и энергосистемы на острове Сахалин. Японские компании стали резидентами ТОР "Хабаровск", реализуют на этой территории проект пассажирского терминала в международном аэропорту Хабаровска и тепличный комплекс, к примеру", - заключила Наталья Коломейцева.

Экономическое взаимодействие как шаг навстречу

По мнению Валерия Кистанова, торгово-экономические отношения России и Японии находятся на низком уровне и не отвечают потенциалу. Так, по итогам 2016 года товарооборот между странами снизился почти на четверть, составив 16 млрд. долларов США.

Синдзо Абэ надеется, что совместная хозяйственная деятельность на Курилах и экономическое сотрудничество помогут решить вопрос принадлежности четырех островов южной Курильской гряды в пользу Токио, но принципиальная позиция России остается неизменной: острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и Токио следует признать эти итоги.

Россия заинтересована в привлечении Японии к участию в реализации проектов на Дальнем Востоке, но среди факторов, препятствующих этому, эксперты называют недостаточную развитость российской инфраструктуры, сравнительно невысокую привлекательность инвестиций в Россию и стагнацию японской экономики. "Японский бизнес с осторожностью относится к торгово-экономическому сотрудничеству с Россией, особенно в условиях санкций, наложенных Западом", - отметил Кистанов.

Старший научный сотрудник Центра японских исследований ИДВ РАН Виктор Кузьминков, говоря о перспективах экономического сотрудничества, подчеркнул необходимость учитывать фактор экономической зависимости Японии от США, особенно в условиях продолжающегося противостояния Москвы и Вашингтона.

Токио поддерживает санкции "Группы семи" против Москвы. И хотя введенные им ограничительные меры не наносят серьезного ущерба российской экономике, они все-таки символизируют принадлежность Японии к условному Западу.

Соглашения, подписанные в декабре в ходе визита Владимира Путина в Японию, охватывают агропромышленный комплекс, фармацевтику, банковскую и инвестиционную сферы, но наиболее перспективным направлением на ближайшие годы эксперты называют энергетику. В этой сфере проявляется взаимодополняемость экономик: Япония нуждается в энергоресурсах, а Россия их производит и готова поставлять.

О том, что Япония хотела бы закупать больше российского газа с целью уйти от зависимости от поставок нефти и газа с Ближнего Востока, заявил министр экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко в апрельском интервью телеканалу "Россия-24".

Как в июле сообщило агентство "Блумберг", Вашингтон возражает против совместных планов Японии и "Роснефти" заниматься разведкой нефти на Дальнем Востоке, соглашение по которым стороны подписали в декабре.

Кроме того, закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций" закрепил за президентом США право вводить санкции в отношении лиц и компаний, инвестировавших в строительство экспортных трубопроводов из России от 1 млн. долларов США за раз или более 5 млн. долларов США в течение года. Это может отпугнуть японских инвесторов от участия в нефтегазовых проектах России, включая строительство газопровода Сахалин-Хоккайдо, заинтересованность в котором стороны подтвердили в декабре.

Развитию экономического сотрудничества мешает недоверие

Япония зависит от США не только в экономике, но и в вопросах обороны и безопасности. "У США и Японии такая тесная сцепка, что они работают как партнеры. И преобладает не только американская позиция. Япония тоже использует США в своих интересах, для обеспечения своей безопасности", - подчеркнул Виктор Кузьминков.

Наращивание оборонного потенциала Токио влечет усиление позиций Вашингтона в Азиатско-Тихоокеанском регионе, что противоречит интересам России. Япония завершила развертывание американских комплексов ПВО "Patriot" PAC-3 на территории юго-западных префектур и заявила о планах направить в Тихий океан корабли, оснащенные американской системой слежения и наведения Aegis ("Иджис").

Кроме того, Япония признала возможность появления американских военных баз на оспариваемых островах в случае передачи их Японии. Об этом, как сообщили японские СМИ, заявил секретарь Национального совета безопасности Японии Сетаро Яти в беседе с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым. Россия в свою очередь не может этого допустить, особенно в условиях нарастающих противоречий в АТР.

Виктор Кузьминков подчеркнул, что для развития экономического сотрудничества и решения территориального вопроса Москве и Токио нужно повышать уровень доверия.

Безопасность – лишь одна из сфер, порождающих недоверие Москвы в отношении Токио. Для установления доверительного диалога на всех уровнях требуется время, поэтому прорывных договоренностей по вопросу принадлежности Южных Курил на ближайших переговорах Владимира Путина и Синдзо Абэ на Восточном экономическом форуме ждать не приходится.