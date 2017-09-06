Обсуждения
Об издании
ОбществоЭкономикаПолитикаВ мире
Китай Южная Корея Япония
A A A
Печать
Система Orphus

В мире

05 сентября 2017, 16:20
Индонезия призывает Мьянму остановить насилие в отношении мусульманского меньшинства

Индонезия призывает Мьянму остановить насилие в отношении мусульманского меньшинства

В Бангладеш уже перебежало около 73 000 мусульман из Мьянмы

Силы безопасности Мьянмы продолжают операцию по борьбе с повстанцами в штате Ракхайн, начавшуюсяв конце августа, когда боевики мусульманского меньшинства атаковали полицейские участки, сообщает ЕНВ.

Массовые акции протеста в Мьянме привели к многочисленным жертвам с обеих сторон. По оценкам Организации Объединенных Наций, к воскресенью в Бангладеш перебежало около 73 000 мусульман из Мьянмы.

Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди призвала к сдержанности в применении силыво время встречи с государственным советником Мьянмы Аун Сан Су Чжи в понедельник. Индонезия – преимущественно мусульманская страна с самым большим в мире числом последователей религии.

Она также попросила лидера Мьянмы оказать содействие в доставке гуманитарной помощи, предлагаемой Индонезией и другими странами для людей, пострадавших от насилия. Правительство Мьянмы еще не объявило, как глава государства Аун Сан Су Чжи отреагировал на эти призывы.

Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш присоединился к призывам к сдержанности и спокойствию. Он предупредил, что ситуация может привести к гуманитарной катастрофе.

Лауреат Нобелевской премии мира Малала Юсафзай осудила правительство Мьянмы за то, что она называет трагическим и постыдным обращением с мусульманским населением.

Метки: Индонезия, мусульмане

В закладки
В блог
Печать
 
RSS-лента комментариев

Другие новости рубрики

Лидеры БРИКС раскритиковали ядерные испытания Северной КореиЛидеры БРИКС раскритиковали ядерные испытания Северной Кореи
вчера, 15:40
Лидеры стран с развивающейся экономикой, известных как БРИКС, в понедельник раскритиковали шестое ядерное испытание Северной Кореи
США предупредили Северную Корею о "масштабном военном ответе"США предупредили Северную Корею о "масштабном военном ответе"
вчера, 12:10
В ближайшее время возможно продолжение курса на экономические санкции со стороны США
Испытание ядерного оружия КНДР ощутили приморцыИспытание ядерного оружия КНДР ощутили приморцы
04 сентября 2017, 13:30
3 сентября вооруженные силы Северной Кореи испытали мощнейшую в своей историю термоядерную бомбу

Последние новости

Презентация инвестиционных проектов прошла на территории ТОР "Надеждинская"Презентация инвестиционных проектов прошла на территории ТОР "Надеждинская"
вчера, 20:00
Общий объем инвестиций в ТОР превысит 21 млрд. рублей
Президент Монголии ознакомился с угольной перевалкой в "Восточном Порту"Президент Монголии ознакомился с угольной перевалкой в "Восточном Порту"
вчера, 19:30
Срок доставки угля из Монголии в "Восточный Порт" составляет трое суток
Сколько стоят услуги МРТ в медицинских центрах Владивостока?Сколько стоят услуги МРТ в медицинских центрах Владивостока?
вчера, 14:50
Наиболее затратными в ценовом списке частных больниц краевого центра оказались МРТ грудной и брюшной артерий, а также полное обследование позвоночника

Опрос:

За какую партию вы будете голосовать на выборах в Думу города Владивостока?







Свой вариант:

Текущие результаты

От первого лица

Рамиль Еникеев: Остановите вырубку липы, а с остальным мы разберемся
04.09.2017 17:40
Рамиль Еникеев: Остановите вырубку липы, а с остальным мы разберемся
01.09.2017 13:40
Владимир Джабаров: Срок аренды "дальневосточного гектара" должен быть не менее 15 лет
29.08.2017 15:50
Андрей Безносенко: О возможном возмещении до 50% стоимости на разработку ХАССП мало кому известно

Самые популярные

Горячие обсуждения

29.08.2017 15:50
Андрей Безносенко: О возможном возмещении до 50% стоимости на разработку ХАССП мало кому известно 3

Все комментарии

Метки

авто администрация Владивостока Артем бюджет Владивосток выборы ГИБДД Дарькин депутаты детские сады дороги Дума Владивостока ЖКХ интернет кино Китай кризис Луч-Энергия Медведев милиция Приморский край прокуратура Путин Пушкарев Саммит АТЭС-2012 строительство суд убийство УВД футбол

Все метки

© 1998—2017,
Ежедневные Новости Владивостока


Общество Экономика Политика В мире Китай Южная Корея Япония

Об издании Форум Опросы Экспорт/RSS Календарь Публикации Поиск Рейтинг Магазины Рекламные статьи


Правила использования информации данного сайта. При полном или частичном цитировании информации указание названия газеты как источника и работающей ссылки на сайт www.novostivl.ru обязательны.

Сетевое периодическое издание Ежедневные Новости Владивостока (ЕНВ). 690003, Владивосток, ул. Верхнепортовая, 38, офис 307 (адрес редакции). Главный редактор: Устинов М.Я. Тел.: +7 902 4870111. Email: info@novostivl.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-62594 от 31 июля 2015 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзором).
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+