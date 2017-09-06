Индонезия призывает Мьянму остановить насилие в отношении мусульманского меньшинства

Силы безопасности Мьянмы продолжают операцию по борьбе с повстанцами в штате Ракхайн, начавшуюсяв конце августа, когда боевики мусульманского меньшинства атаковали полицейские участки, сообщает ЕНВ.

Массовые акции протеста в Мьянме привели к многочисленным жертвам с обеих сторон. По оценкам Организации Объединенных Наций, к воскресенью в Бангладеш перебежало около 73 000 мусульман из Мьянмы.

Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди призвала к сдержанности в применении силыво время встречи с государственным советником Мьянмы Аун Сан Су Чжи в понедельник. Индонезия – преимущественно мусульманская страна с самым большим в мире числом последователей религии.

Она также попросила лидера Мьянмы оказать содействие в доставке гуманитарной помощи, предлагаемой Индонезией и другими странами для людей, пострадавших от насилия. Правительство Мьянмы еще не объявило, как глава государства Аун Сан Су Чжи отреагировал на эти призывы.

Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш присоединился к призывам к сдержанности и спокойствию. Он предупредил, что ситуация может привести к гуманитарной катастрофе.

Лауреат Нобелевской премии мира Малала Юсафзай осудила правительство Мьянмы за то, что она называет трагическим и постыдным обращением с мусульманским населением.