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В мире

05 сентября 2017, 15:40
Лидеры БРИКС раскритиковали ядерные испытания Северной Кореи

Лидеры БРИКС раскритиковали ядерные испытания Северной Кореи

Лидеры стран с развивающейся экономикой, известных как БРИКС, в понедельник раскритиковали шестое ядерное испытание Северной Кореи

Критика вылилась в совместную декларацию, опубликованную в понедельник лидерами Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки. Саммит БРИКС проходит в Сямэне, в провинции Фуцзянь в Китае, сообщает ЕНВ.

Согласно сообщениям китайского государственного агентства новостей "Синьхуа", лидеры стран решительно осудили ядерные испытания Северной Кореи. Они выразили глубокую озабоченность по поводу продолжающейся напряженности и ядерной проблемы на Корейском полуострове в целом.

В заявлении говорится, что этот вопрос должен решаться только мирными средствами и прямым диалогом всех заинтересованных сторон. По мнению экспертов, совместная декларация, прежде всего, отражает сформулированную позицию Китая и России. Лидеры стран не раз заявляли о том, что они призывают к диалогу с Северной Кореей.

Главы стран-участниц также подчеркнули важность открытой мировой экономики, которая позволяет всем странам и народам пользоваться благами глобализации. Они заявили, что они решительно выступают против политики протекционизма.

Напомним, утром в понедельник в приморском портовом городе Сямэнь на юге Китая началась встреча лидеров государств БРИКС, объединившая представителей Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки. 

Метки: БРИКС, Испытания

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