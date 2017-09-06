Китай запрещает компаниям и частным лицам получать деньги через ICO

Китайское деловое издание Caixin сообщило о готовящей разработке проекта, направленного на запрет получения наличных денег и других виртуальных валют через конвертирование. Как отвечает издание, власти КНР будут бороться с "подобными мошенническими действиями", сообщает ЕНВ.

В документе определили ICO как инструмент несанкционированного сбора средств, который может провоцировать финансовые мошенничества, отмечается в отчете Caixin. Комитет представил список из 60 основных платформ, которые, по мнению издания, требует проверки.

Семь государственных административных органов, включая Народный банк Китая, Китайскую комиссию по регулированию ценных бумаг, Комиссию по регулированию банковской деятельности Китая и Комиссию по регулированию страхования в Китае, опубликовали совместное заявление, в котором подтвердили, что ICO являются несанкционированной незаконной деятельностью по сбору средств.

В заявлении говорится, что власти запрещают всем организациям и отдельным лицам привлекать средства через деятельность ICO и что все банки и финансовые учреждения не должны заниматься какой-либо деятельностью, связанной с торговлей на площадке ICO.

ICO, или Initial Coin Offering (первичное размещение токенов) — это выпуск каким-либо проектом купонов, или токенов, предназначенных для оплаты услуг площадки в будущем — в виде криптовалюты. При этом в отличие от IPO, покупатели валюты не получают доли в компании и никак не могут воздействовать на внутренние управленческие решения. На самом деле ICO — это ещё одна реализация модели краудфандинга, когда участники финансируют развитие компании сейчас для того, чтобы получить от неё какие-то блага в будущем.

Организации и частные лица, которые завершили сбор средств через ICO, должны принять соответствующие меры для возврата средств в целях защиты интересов инвесторов и надлежащего предотвращения возможных рисков.В заявлении отмечается, что необходимо усиленное управление на платформах по сбору средств для электронных монет.

По данным Coindesk, цена биткоинов упала более чем на 5% в понедельник до 4 376,42 долларов США. Стоимость активов Ethereum, считающегосянаиболее крупным бенефициаром ICO, снизилась более чем на 13%.

ICO стали основным средством сбора средств для проектов, построенных на технологии blockchain. Компании создают и выпускают цифровые программы, которые могут использоваться для оплаты товаров и услуг на их платформе или как инвестиции. Они публикуют справочные материалы, описывающие платформу, программное обеспечение или продукт, который они пытаются построить, а затем люди покупают эти жетоны с использованием широко признанных криптовалют, таких как биткоин.

В этом году стартапы по всему миру собрали более миллиарда долларов. В Китае ICO собрали не менее 2,62 млрд. юаней (около $400 млн.).

Некоторые китайские платформы ICO уже приостановили свои услуги. ICOINFO заявили на своем веб-сайте, что они добровольно временно приостанавливает "всю функцию, связанную с ICO на сайте", пока не получат ясность в отношении меняющейся нормативной среды.

Представители BTCC, базирующейся в Шанхае платформы обмена биткоинами, заявили, что приостановила торговлю с ICOCOIN в минувшие выходные. Ее исполнительный директор Бобби Ли сказал в июле, что сервисы криптовалюты необходимо регулировать или они рискуют выйти из-под контроля, поскольку все больше людей инвестируют в эти цифровые активы.

На прошлой неделе Национальная интернет-финансовая ассоциация Китая предупредила инвесторов ICO о подозрении в мошенничестве и призвала их сообщать о любых предполагаемых преступлениях в полицию.

Китай не является первой страной, которая осуществляет регуляторный надзор в этом быстро развивающемся пространстве. Регуляторы в Соединенных Штатах и Сингапуре выявили риски отмывания денег и мошенничества, с которыми сталкиваются инвесторы при покупке криптовалюты. Однако, эксперты предупреждают, что регуляторам необходимо лучше понимать пространство, чтобы не "задушить" инновации.