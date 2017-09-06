Цена на золото в Китае достигла годового максимума после северокорейских ядерных испытаний

Золото в КНР увеличилось в цене в понедельник, достигнув внутридневного годичного максимума после недавнего ядерного испытания Северной Кореи. Как утверждают эксперты, рынок отреагировал на возможное расширение запрета на экспорт сырой нефти в КНДР со стороны Китая, сообщает ЕНВ.

В Национальном банке КНР накануне заявили о том, что расширение запрета на экспорт нефти из Китая, который может продлиться от одного до нескольких месяцев, может дестабилизировать экономику Северной Кореи и ее руководство.

По мнению аналитиков, золото, которое обычно покупается на рынке как "оборонительная позиция" в периоды экономической и геополитической неопределенности, может увеличиться в цене.

В понедельник слитки выросли на 1,1% до 1339,81 доллара за унцию, что является самым высоким показателем с 8 сентября 2016 года, затем цена упала до 1337,14 долларов США.

"Это становится серьезным. Я ожидаю, что золото вскоре достигнет отметки в 1350 долларов США, - сказал главный стратег King International Financial Джаспер Ло Чо-янь, - мы можем даже предвидеть, что к концу года оно будет стоить 1,375 доллара".

Сообщается, что отреагировали и финансовые рынки. Так, японская иена выросла на 0,7%, что стало наибольшим показателем с 10 августа. Курс юаня также окреп – за прошедшие сутки он вырос на 0,5% до 6,5313 за доллара. Это самый высокий показатель с мая, а рост национальной валюты в КНР продолжается уже 14-й день подряд.