США предупредили Северную Корею о "масштабном военном ответе"

Министр обороны Джеймс Маттис накануне предупредил Северную Корею, что любое нападение на Соединенные Штаты или их союзников в Южной Корее и Японии будет встречено "масштабным военным ответом". Так Вашингтон ответил на шестое и самое мощное ядерное испытание на сегодняшний день Пхеньяна, сообщает ЕНВ.

"Мы ясно дали понять, что у нас есть возможность защитить себя и наших союзников – Южную Корею и Японию – от любых нападений", - сказал Маттис журналистам после встречи с президентом Дональдом Трампом и Советом национальной безопасности в Белом доме."Любая угроза Соединенным Штатам или ее территориям, включая Гуам,или нашим союзникам, будет встречена масштабным военным ответом, эффективным и подавляющим", - добавил он.

Ранее в воскресенье Трамп также угрожал прекратить торговлю с "любой страной, ведущей бизнес с Северной Кореей".

Напомним, Власти Северной Кореи в воскресенье официально заявили об испытании водородной бомбы, которая может быть установлена ​​намежконтинентальнойбаллистическойракете (МБР). В июле Пхеньян провел два испытания МБР, а в конце августа северокорейская ракета перелетела японский остров Саппоро и упала в Тихом океане.

Администрация Трампа заявляет, что обдумывает все варианты, в том числе военные, в отношении Северной Кореи. В свою очередь Джеймс Маттис сказал, что Соединенные Штаты имеют "множество военных вариантов развития событий" и подтверждают, что Вашингтон обладает способностью защищать себя и своих союзников.

В то же время глава Пентагона заявил, что Соединенные Штаты "не рассматривают полное уничтожение" Северной Кореи, призывая Пхеньян избавиться от ядерного оружия, как того требует международное сообщество.

"Ким Чен Ыну следует учитывать единый голос Совета Безопасности Организации Объединенных Наций – все его члены единодушно согласились с угрозой, которую представляет Северная Корея, и они по-прежнему единодушны в своей приверженности денуклеаризации Корейского полуострова", - добавил глава Пентагона.