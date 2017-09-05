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Политика

04 сентября 2017, 21:20
В преддверии выборов в Думу города Владивостока подкупают избирателей

В преддверии выборов в Думу города Владивостока подкупают избирателей

Владивостокская городская избирательная комиссия предупреждает жителей Владивостока о правонарушениях

В ходе проведения досрочного голосования на выборах депутатов Думы города Владивостока во Владивостокскую городскую муниципальную избирательную комиссию поступают обращения о подкупе избирателей, о незаконной доставке избирателей к помещениям для голосования, сообщает ЕНВ.

В настоящее время Владивостокской городской муниципальной избирательной комиссией совместно с правоохранительными органами проводятся проверки о соблюдении законодательства при проведении досрочного голосования.

Владивостокская городская избирательная комиссия предупреждает жителей Владивостока:

"Если имеются основания предполагать, что совершаются правонарушения (подкуп избирателей, включая подвоз избирателей к местам проведения досрочного голосования, нахождение в состоянии алкогольного или наркотического опьянения в помещении избирательной комиссии) просим незамедлительно обращаться к сотрудникам полиции, осуществляющим дежурство на избирательных участках, а также направлять письменные заявления в органы внутренних дел".

Владивостокская городская избирательная комиссия также сообщает, что подкуп избирателей влечет административную ответственность по статье 5.16 Кодекса РФ об административных правонарушениях и наложение административного штрафа на граждан в размере от двадцати тысяч до двадцати пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц - от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.

Воспрепятствование свободному осуществлению гражданином своих избирательных прав, нарушение тайны голосования, а также воспрепятствование работе избирательных комиссий, соединенные с подкупом, обманом, принуждением, применением насилия либо с угрозой его применения влечет уголовную ответственность по статье 141 Уголовного Кодекса РФ и наказываются штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до пяти лет.

Напомним, в единый день голосования 10 сентября на территории РФ пройдут выборные кампании различного уровня, включая выборы глав субъектов Федерации, а также выборы депутатов законодательных органов государственной власти в субъектах России и дополнительные выборы в Государственную думу по одномандатным округам. В Приморском крае в этот день будут избираться думы семи городских округов и Лазовского муниципального района. Во многих районах края пройдут избирательные кампании поселенческого уровня.

Процедура досрочного голосования продлится до вторника, 5 августа, в помещениях территориальных избирательных комиссий. Со среды проголосовать досрочно можно в помещениях участковых избирательных комиссий. Узнать номер и местонахождения вашей избирательной комиссии можно по телефонам справочных служб: 260-00-65 и 2-516-516.

Метки: выборы, избирательная комиссия

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