300 млн. рублей выделено на устранение последствий стихийных бедствий

Корректировка бюджета была проведена в рамках внеочередного заседания Законодательного собрания Приморского края, которое прошло сегодня, 4 сентября. На выплату гражданам и на ликвидацию последствий стихийных бедствий муниципальным образованиям было дополнительно выделено 300 млн. рублей, сообщают ЕНВ со ссылкой на пресс-службу ЗСПК.



Перед заседанием председатель Законодательного Собрания Александр Ролик сказал: "Необходимость проведения внеочередного заседания связана с последствиями наводнения в Хасанском, Михайловском, Пограничном, Надеждинском, Октябрьском районах, Уссурийском городском округе, где в первой декаде августа был введен режим чрезвычайной ситуации, затоплены сотни домов и подворий, пострадали коммуникации, уничтожен урожай, тысячи людей в преддверии зимы остались без самого необходимого".



Сенатор от Приморья в Совете Федерации Людмила Талабаева, принимавшая участие в заседании, отметила важность рассматриваемого вопроса. "300 миллионов рублей – это значительная сумма, которая даст возможность оказать поддержку сотням пострадавших семей".

Проект закона "О внесении изменений в Закон Приморского края "О краевом бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов" депутатам представила Татьяна Казанцева, директор департамента финансов. Согласно документу резервный фонд увеличивается за счет сокращения расходов на обслуживание государственного долга Приморского края в сумме 300 млн рублей в связи с досрочным гашением бюджетного кредита.



Напомним, для ликвидации чрезвычайной ситуации на территории края привлекалось около 300 единиц техники и почти четыре тысячи человек. Выплаты уже получили более 14 тысяч человек в Октябрьском, Пограничном, Михайловском, Надеждинском, Хасанском районах и Уссурийске. Сумма общих выплат составила приблизительно 650 млн рублей.



Заместитель руководителя фракции "Единая Россия" в ЗС ПК Юрий Корсаков рассказал, что 37 из 40 депутатов в оперативном порядке собрались и единодушно приняли крайне важное для Приморского края решение. "Важно, что мы не только решили тактический вопрос, но и рассмотрели стратегическую возможность — профилактики, как предотвратить последствия наводнений в дальнейшем", - подчеркнул он.



Отметим, ранее губернатор Приморья Владимир Миклушевский поручил главам муниципалитетов своевременно отправить документы в краевой департамент труда и социальной защиты для обеспечения выплат пострадавшим. "Ещё раз подчёркиваю – никакие проволочки с выплатами недопустимы. Люди все положенные им компенсации должны получать максимально быстро", – заявил глава региона.