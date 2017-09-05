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Политика

04 сентября 2017, 18:40
300 млн. рублей выделено на устранение последствий стихийных бедствий

300 млн. рублей выделено на устранение последствий стихийных бедствий

Корректировка бюджета региона была проведена на внеочередном заседании Заксобрания Приморского края

Корректировка бюджета была проведена в рамках внеочередного заседания Законодательного собрания Приморского края, которое прошло сегодня, 4 сентября. На выплату гражданам и на ликвидацию последствий стихийных бедствий муниципальным образованиям было дополнительно выделено 300 млн. рублей, сообщают ЕНВ со ссылкой на пресс-службу ЗСПК. 

Перед заседанием председатель Законодательного Собрания Александр Ролик сказал: "Необходимость проведения внеочередного заседания связана с последствиями наводнения в Хасанском, Михайловском, Пограничном, Надеждинском, Октябрьском районах, Уссурийском городском округе, где в первой декаде августа был введен режим чрезвычайной ситуации, затоплены сотни домов и подворий, пострадали коммуникации, уничтожен урожай, тысячи людей в преддверии зимы остались без самого необходимого".

Сенатор от Приморья в Совете Федерации Людмила Талабаева, принимавшая участие в заседании, отметила важность рассматриваемого вопроса. "300 миллионов рублей – это значительная сумма, которая даст возможность оказать поддержку сотням пострадавших семей".
Проект закона "О внесении изменений в Закон Приморского края "О краевом бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов" депутатам представила Татьяна Казанцева, директор департамента финансов. Согласно документу резервный фонд увеличивается за счет сокращения расходов на обслуживание государственного долга Приморского края в сумме 300 млн рублей в связи с досрочным гашением бюджетного кредита.

Напомним, для ликвидации чрезвычайной ситуации на территории края привлекалось около 300 единиц техники и почти четыре тысячи человек. Выплаты уже получили более 14 тысяч человек в Октябрьском, Пограничном, Михайловском, Надеждинском, Хасанском районах и Уссурийске. Сумма общих выплат составила приблизительно 650 млн рублей. 

Заместитель руководителя фракции "Единая Россия" в ЗС ПК Юрий Корсаков рассказал, что 37 из 40 депутатов в оперативном порядке собрались и единодушно приняли крайне важное для Приморского края решение. "Важно, что мы не только решили тактический вопрос, но и рассмотрели стратегическую возможность — профилактики, как предотвратить последствия наводнений в дальнейшем", - подчеркнул он. 

Отметим, ранее губернатор Приморья Владимир Миклушевский поручил главам муниципалитетов своевременно отправить документы в краевой департамент труда и социальной защиты для обеспечения выплат пострадавшим. "Ещё раз подчёркиваю – никакие проволочки с выплатами недопустимы. Люди все положенные им компенсации должны получать максимально быстро", – заявил глава региона.

Метки: бюджет, ЗСПК

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