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Политика

04 сентября 2017, 17:50
Владимир Путин в преддверии саммита БРИКС обсудил вопросы поставки газа в Китай

Владимир Путин в преддверии саммита БРИКС обсудил вопросы поставки газа в Китай

Переговоры коснулись проекта по реализации совместного российско-китайского газопровода "Сила Сибири"

 3 сентября президент России Владимир Путин сделал визит в столицу Китая. Хотя, по сообщениям китайских источников, КНР не нуждается в поставках углеводорода, вопрос развития газопровода из России в страны АТР являлся одним из важных во время переговоров, сообщает ЕНВ.

Так, общий проект России и Китая по поставкам газа по газопроводу "Сила Сибири", который будет совершать поставки газа из Якутии в Приморский край, а затем в страны Северо-Восточной Азии, является одним из определяющих на сегодняшний день в развитии взаимоотношений двух стран.

Ранее сообщалось, что "Газпром" возведет магистральный газопровод за свой счет. В то же время отмечалось, что КНР, которая всегда являлась рынком сбыта топлива из России, занижает цену на газ по сравнению с его рыночной стоимостью. Позже российский президент рассказал, что споры по этому вопросы прекращены.

Руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности Александр Пасечник объяснил сложившуюся ситуацию стилем ведения переговоров китайцами. Им отмечено, что китайская сторона всегда являлась крайне трудной для экономических переговоров, но с российской стороны отмечается отработанная система поставок, которая сейчас реализуется.

"На двухгодовой период у "Газпрома" много созданных планов. Необходимо закончить строительство как китайской трубы, так и турецкого потока. Если стоимость газа будет занимать высокие позиции, то есть возможность закончить в срок проект "Северный поток-2", - рассказал он.

Однако, партнер консалтинговой компании Rusenergy Михаил Крутихин заявил, что сейчас Китая обеспечивает себя газом из Туркмении, который закупается по сниженной цене. Таким образом, КНР закрывает свою потребность в ресурсе. Российский газ, при этом, несколько дороже, а мощность "Силы Сибири" сможет обеспечить меньшее его количество.

На данный момент перед Россией стоит задача в том, чтобы убедить своих партнеров закупать более дорогостоящие ресурсы. Учитывая активизацию военных сил США в Тихом океане, в будущем обстановка может обостриться, и газа в Поднебесную будет доставляться еще меньше. В данном случае у России появляется шанс в ближайшей перспективе стать единственным надежным поставщиком природного сырья в Китай в ближайшей перспективе.

Метки: газпром, Сила Сибири

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