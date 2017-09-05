Рамиль Еникеев: Остановите вырубку липы, а с остальным мы разберемся

Несмотря на холодную весну и дождливое время, в целом по Приморскому краю ситуация с медосбором в этом году не столь критична, как ожидали пчеловоды. О проблемах и достижениях "медовой" отрасли ЕНВ рассказал председатель Союза пчеловодов Приморья Рамиль Еникеев.

Рамиль Мадарисович, в силу неблагоприятных погодных условий текущего года, оправдались ли надежды приморских пчеловодов на хороший урожай меда?

В различных районах края урожай был разным: в Спасском, Анучинском, Уссурийском, Ханкайском– хороший, в Арсеньеве, Чугуевке – средний, а вот в Хасанском– многие семьи затопило.Если говорить в целом, то медосбор по краю нельзя назвать плохим, но и хорошего в этом сезоне было мало.



Сегодня пчеловоды жалуются не столько на холодную весну и дождливое лето, сколько на массовое поддельное производство приморского меда в Китае, куда осуществлялся основной экспорт продукта. Причем, на этикетках размещают российский флаг, телефоны налоговой, контакты самих пчеловодов. Насколько эта проблема приобрела критическое значение для пчеловодной отрасли в Приморском каре? Существуют ли способы борьбы с ней?

К счастью, этот вопрос уже не столь актуален. По поводу экспорта в Китай хочу сказать, что в этом году правительство КНР очень жестко стало лоббировать свои торговые интересы, что в принципе закономерно. Но, у нас огромный рынок, как в самом Приморье, так и в России. Цены на мед позволяют добросовестным пасечникам зарабатывать. Из Китая мёд к нам практически не поступает.



Эксперты всегда отмечали прекрасное качество нашего меда. На сегодняшний день, в связи с обработкой (теми же китайцами) наших полей ядохимикатами гибнет большое количество пчел. Кроме того, сам мед насыщен вредными веществами и определяется теми же китайцами как продукт низкого качества. Можете прокомментировать сложившиеся обстоятельства?

Большая часть медоносов в крае – это чистые лесные таежные растения. Нужно говорить о ключевой проблеме пчеловодов– продолжающейся вырубки основного медоноса – липы. В Москве на стадии рассмотрения находится документ о запрете промышленной рубки лип, но огромное противодействие принятию данного документа оказывают наши лесопромышленники.



Прослеживается ли в этом году дефицит меда и если "да", то как это отразится на ценах?

Дефицита меда нет. Цена поднялась незначительно, в соответствии с уровнем инфляции.



Глава Национального союза пчеловодов России Арнольд Бутов высказывался в СМИ, что ситуация с пчеловодством по России очень сложная – по сравнению с прошлым годом урожай сократился на 50-60 процентов, Где-то ситуация понемногу выправляется (Белгородская, Тамбовская области, Башкирия), но в Приморье мы видим несколько иную картину. Хотелось бы узнать ваше мнение на этот счет?

Ситуация начинается потихоньку налаживаться. Например, в этом году в отрасль начали приходить молодые пчеловоды – в основном, получившие дальневосточный гектар. Развитие прослеживается довольно четко.



Правда ли, что при перекупке меда посредники могут поднимать цену на 400-500 процентов, пользуясь негативной ситуацией?

При нынешнем развитии коммуникаций – это нереально. У многих пчеловодов есть свои сайты, странички в интернете. Сейчас значительно проще конечному потребителю выйти на производителя качественной продукции. На всех ярмарках в крае представлены пчеловоды со своей продукцией. 26 августа вс.Анучино прошел "Фестиваль мёда", на котором желающие тоже могли приобрести качественную продукцию непосредственно у пчеловодов.



Что, по вашему мнению, ожидает пчеловодство в 2018 году? Есть ли какие-то прогнозы?

Самое главное пожелание пчеловодов – остановить наконец-то вырубку липы. Не будет липы – не будет и пчеловодства в Приморье.