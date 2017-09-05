Южнокорейские военные провели репетицию возможного удара по ядерному полигону КНДР

Военные Южной Кореи отреагировали на испытания нового оружия северных соседей. Республика Корея провела боевые стрельбы, в которых инсценировалось нанесение возможного удара по северокорейскому полигону, где проводятся ядерные испытания, сообщает ЕНВ.

Объединённый комитет начальников штабов страны заявил о том, что учения проводились утром понедельника, 4 сентября. Также, представители штаба подтвердили, что учения были ответом на действия Северной Кореи. Также, в рамках учений были запущены ракеты класса "воздух-земля"'.

Представители южнокорейских военных также поведали, что расстояние от реального запуска до моделированной цели равно реальному расстоянию до ядерного полигона Северной Кореи.

Напомним, в воскресенье Северная Корея провела очередное ядерное испытание, в результате которого возникло землетрясение, отголоски которого можно было отследить и в Приморском крае. Сами ядерные испытания КНДР вызвали оживлённую реакцию во многих странах.