Обсуждения
Об издании
ОбществоЭкономикаПолитикаВ мире
Китай Южная Корея Япония
A A A
Печать
Система Orphus

Южная Корея

04 сентября 2017, 16:20
Южнокорейские военные провели репетицию возможного удара по ядерному полигону КНДР

Южнокорейские военные провели репетицию возможного удара по ядерному полигону КНДР

В ходе учений моделировалась реальная возможность нанесения удара по КНДР

Военные Южной Кореи отреагировали на испытания нового оружия северных соседей. Республика Корея провела боевые стрельбы, в которых инсценировалось нанесение возможного удара по северокорейскому полигону, где проводятся ядерные испытания, сообщает ЕНВ.

Объединённый комитет начальников штабов страны заявил о том, что учения проводились утром понедельника, 4 сентября. Также, представители штаба подтвердили, что учения были ответом на действия Северной Кореи. Также, в рамках учений были запущены ракеты класса "воздух-земля"'.

Представители южнокорейских военных также поведали, что расстояние от реального запуска до моделированной цели равно реальному расстоянию до ядерного полигона Северной Кореи.

Напомним, в воскресенье Северная Корея провела очередное ядерное испытание, в результате которого возникло землетрясение, отголоски которого можно было отследить и в Приморском крае. Сами ядерные испытания КНДР вызвали оживлённую реакцию во многих странах.

Метки: Южная Корея

В закладки
В блог
Печать
 
RSS-лента комментариев

Другие новости рубрики

Власти Южной Кореи расследуют правомерность разгона демонстраций 1980 годаВласти Южной Кореи расследуют правомерность разгона демонстраций 1980 года
29 августа 2017, 13:00
Министерство обороны Южной Кореи приступит к специальному исследованию преследований акций протестов 1980 года в юго-западном городе Кванджу
Южная Корея будет оказывать помощь в лечении жителей Приморского края посредством телемедициныЮжная Корея будет оказывать помощь в лечении жителей Приморского края посредством телемедицины
24 августа 2017, 14:00
Проект корейских ученых заключается в разработке портативного медицинского оборудования, над созданием которого работает компания из РК
В Южной Корее уничтожили почти 7 миллионов зараженных яицВ Южной Корее уничтожили почти 7 миллионов зараженных яиц
22 августа 2017, 16:40
В ситуацию с заражением вмешался президент страны

Последние новости

В преддверии выборов в Думу города Владивостока подкупают избирателейВ преддверии выборов в Думу города Владивостока подкупают избирателей
вчера, 21:20
Владивостокская городская избирательная комиссия предупреждает жителей Владивостока о правонарушениях
300 млн. рублей выделено на устранение последствий стихийных бедствий300 млн. рублей выделено на устранение последствий стихийных бедствий
вчера, 18:40
Корректировка бюджета региона была проведена на внеочередном заседании Заксобрания Приморского края
Владимир Путин в преддверии саммита БРИКС обсудил вопросы поставки газа в КитайВладимир Путин в преддверии саммита БРИКС обсудил вопросы поставки газа в Китай
вчера, 17:50
Переговоры коснулись проекта по реализации совместного российско-китайского газопровода "Сила Сибири"

Опрос:

За какую партию вы будете голосовать на выборах в Думу города Владивостока?







Свой вариант:

Текущие результаты

От первого лица

Рамиль Еникеев: Остановите вырубку липы, а с остальным мы разберемся
04.09.2017 17:40
Рамиль Еникеев: Остановите вырубку липы, а с остальным мы разберемся
01.09.2017 13:40
Владимир Джабаров: Срок аренды "дальневосточного гектара" должен быть не менее 15 лет
29.08.2017 15:50
Андрей Безносенко: О возможном возмещении до 50% стоимости на разработку ХАССП мало кому известно

Самые популярные

Горячие обсуждения

29.08.2017 15:50
Андрей Безносенко: О возможном возмещении до 50% стоимости на разработку ХАССП мало кому известно 3

Все комментарии

Метки

авто администрация Владивостока Артем бюджет Владивосток выборы ГИБДД Дарькин депутаты детские сады дороги Дума Владивостока ЖКХ интернет кино Китай кризис Луч-Энергия Медведев милиция Приморский край прокуратура Путин Пушкарев Саммит АТЭС-2012 строительство суд убийство УВД футбол

Все метки

© 1998—2017,
Ежедневные Новости Владивостока


Общество Экономика Политика В мире Китай Южная Корея Япония

Об издании Форум Опросы Экспорт/RSS Календарь Публикации Поиск Рейтинг Магазины Рекламные статьи


Правила использования информации данного сайта. При полном или частичном цитировании информации указание названия газеты как источника и работающей ссылки на сайт www.novostivl.ru обязательны.

Сетевое периодическое издание Ежедневные Новости Владивостока (ЕНВ). 690003, Владивосток, ул. Верхнепортовая, 38, офис 307 (адрес редакции). Главный редактор: Устинов М.Я. Тел.: +7 902 4870111. Email: info@novostivl.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-62594 от 31 июля 2015 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзором).
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+