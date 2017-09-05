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Общество

04 сентября 2017, 14:50
На Тихоокеанском флоте завершен прием лейтенантов-выпускников

На Тихоокеанском флоте завершен прием лейтенантов-выпускников

В общей сложности на флот прибыло около 100 лейтенантов

Во Владивосток прибыли 100 лейтенантов - выпускников военных вузов 2017 года, распределенных для службы на Тихоокеанском флоте. Около 50% молодых офицеров – выпускники военно-морских институтов по специальностям штурманы, минеры, артиллеристы, ракетчики, связисты – назначены на должности плавсостава в корабельных соединениях и частях, сообщает ЕНВ.

Остальные офицеры окончили вузы других видов Вооруженных Сил и родов войск и являются специалистами в области медицинского и тылового обслуживания, ремонта и эксплуатации бронетанковой техники и вооружения, организации военной связи, противовоздушной обороны, защиты государственной тайны, физической подготовки и других.

Сейчас большинство прибывших лейтенантов, получивших распределение по частям, знакомятся со спецификой прохождения службы в своих воинских коллективах, и готовятся сдавать зачеты на допуск к самостоятельному управлению своими заведованиями и подразделениями. По прибытии к месту прохождения службы каждый лейтенант сразу же ставится на все виды довольствия, обеспечивается служебным жилым помещением, а в тех воинских частях, где служебный жилой фонд не предусмотрен, — ежемесячной денежной компенсацией за наем жилья. Также в соединениях и частях Тихоокеанского флота с молодыми офицерами проводятся учебные сборы по адаптации на новых местах службы, ведутся  мероприятия изучению морально-деловых и психологических качеств.

Традиционно, в сентябре,  все молодые офицеры примут участие в организационных сборах, которые пройдут под руководством командующего Тихоокеанским флотом адмирала Сергея Авакянца.

Метки: лейтенанты, ТОФ

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