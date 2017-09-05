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Общество

04 сентября 2017, 14:10
Сотрудники завода "Радиоприбор" теперь получают зарплату вовремя и в полном объеме Со следующего го

Сотрудники завода "Радиоприбор" теперь получают зарплату вовремя и в полном объеме

Со следующего года завод перейдет на плановый режим работы

Выплата заработной платы сотрудникам, которые теперь приняты на рабочие места в филиал Дубненского машиностроительного завода, в прошлом организованном на мощностях завода "Радиоприбор", выплачивается без задержек и в полном объеме, сообщает ЕНВ.

На сегодняшний день, по официальным данный в штате филиала Дубненского машиностроительного завода находится уже по большей мере 200 сотрудников. Руководители предприятия отмечают, что рабочие моменты, связанные с проверками завода по финансовым отчетностям и наличного имущества, еще не завершена. Средства от продажи доли “Радиоприбора” будут уходить на то, чтобы выплатить задолженности бывшим работникам завода.

"Помимо этого, главы филиала вместе с департаментом промышленности Приморского края проводит работу по включению производственного комплекса в систему межзаводской кооперации промышленных предприятий региона", – отметил первый вице-губернатор Приморья Василий Усольцев.

Как сообщалось ранее, властями региона были приняты меры, предотвращающие частный завод от полного банкротства с приостановлением промышленной деятельности. Так, из регионального бюджета было выделено около 180 миллионов рублей на частичное погашение долгов по заработной плате сотрудникам завода.

Как заверили в руководстве концерна "РТИ" и Дубненского машиностроительного завода, следующий год "Радиоприбор" оставит в прошлом все неурядицы и начнет в полной мере выпускать изделия. Также в планах новых собственников уйти от монопродукта, получать контракты на производство компонентов для других изделий, сходных по технологической цепочке производства с теми, которые "Радиоприбор" производил все последние годы.

Метки: Радиоприбор

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