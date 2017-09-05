Испытание ядерного оружия КНДР ощутили приморцы

Согласно официальному сообщению центрального телевидения КНДР (ЦТАК), 3 сентября в 15 часов по пхеньянскому времени было проведено очередное ядерное испытание, которое является по счёту шестым, сообщает ЕНВ.

Согласно заявлению северокорейского телеканала, была испытана водородная бомба. Она была закреплена на ракете. Северокорейская сторона посчитала запуск успешным и мощным. Российские эксперты накануне подтвердили эту информацию. Сообщается, что испытанная бомба в несколько раз мощнее, чем сброшенные американскими войсками ядерные заряды на Нагасаки и Хиросиму в 1945 году. Власти КНДР уже отметили важность данного испытания для технического развития страны.

Между тем, очередные северокорейские испытания вызвали бурную реакцию среди средств массовой информации в разных странах. Особо бурно на испытания реагировали в Японии и Южной Кореи. Такая реакция вполне характерна для этих стран, поскольку КНДР находится в непосредственной близости от них. К тому же, конфронтация этих стран с Северной Кореей общеизвестна.

Например, японская вещательная корпорация NHK пристально следит за развитием событий, постоянно публикуя аналитику и горячие новости на тематику испытаний КНДР. Особое внимание японская корпорация обращает на реакцию японских политиков и военных. Например, практически сразу было сообщено об осуждении запуска премьер-министром Японии Синдзо Абэ. Аналогичная ситуация прослеживается в СМИ Южной Кореи. Новости о северокорейских испытаний там обсуждаются на разных уровнях.

Отметим, что испытание проводилось на военном полигоне, расположенном на северо-востоке страны. Сообщается, что в эпицентре взрыва магнитуда подземных толчков составила 6,3-6,4. Эксперты-экологи зафиксировали превышение радиационного фона в Хасанском районе Приморского края. Как отмечает приморский эколог Ольга Попова, увеличения радиации в городе Владивостоке в день испытаний обнаружено не было. По ее словам, 3 сентября в городе наблюдался северо-восточный ветер, то есть роза ветров в этот день благоприятствовала нераспространению радиационного фона.

Дальневосточный политолог, директор Центра социальных инноваций "Чёрный куб" Юрий Коломейцев считает, что ядерное испытание КНДР соответствует курсу на обеспечение национальной безопасности страны: "За тот небольшой временной промежуток, что лидер КНДР Ким Чен Ын находится у власти, он уже стал свидетелем арабской весны на Ближнем Востоке и в Северной Африке, внутреннего раскола в Сирии, а также в некоторых странах Средней Азии. Руководство КНДР исходит из того, что демонстрировать свою силу крайне необходимо, чтобы не позволить США и их союзникам рассматривать силовой вариант демократизации режима, как это происходит по всему миру до сих пор. Безусловно, проводить ядерные испытания в непосредственной близости от других стран – это опасно, но не менее опасным для КНДР выглядит присутствие военных сил США и их союзников в непосредственной близости от границ Северной Кореи", - отметил эксперт.