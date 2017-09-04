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Политика

03 сентября 2017, 15:40
Виктор Иванович Черепков

Ушел из жизни Виктор Черепков

Смерть наступила после продолжительной болезни

В Москве скончался бывший мэр Владивостока и депутат Госдумы двух созывов Виктор Черепков. Смерть наступила после продолжительной болезни в возрасте 76 лет, сообщает ЕНВ со ссылкой на Gazeta.ru.

Соратники Черепкова в соцсетях уже обсуждают возможность выдвижения инициативы к руководству Владивостока поставить памятник скончавшемуся политику.

22 августа незарегистрированная партия "Свобода и народовластие" сообщила: "Виктор Иванович находится в больнице. Причем, не по своей воле. Предположительный диагноз — что-то связанное с психическим расстройством, а наблюдают его "узкоспециализированные" врачи ЦКБ, куда Черепкова помести собственный сын Владимир".

Однако, как констатируют близкие Виктора Черепкова, он страдал онкологическим заболеванием. Друг покойного Александр Меркулов после случившегося заявил в СМИ: "У него была действительно болезнь, онкология четвертой степени. Его почему-то в паллиативное отделение положили в последние недели", — сказал Меркулов. Он уточнил, что прощание с политиком должно состояться в Москве. "А похороны — Виктор Иванович завещал, чтобы его похоронили во Владивостоке", — добавил Александр Меркулов.

Метки: Черепков

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