Китайские предприниматели инвестируют в "эко-город" в Малайзии

Грандиозное развитие Джохоры, или, как его еще называют, "следующего Шэньчжэня" происходит всего в десяти минутах езды на машине от границы Малайзии и Сингапура. В город будут включены морские угодья и ближестоящие рыбацкие деревни. Город площадью 20 кв. км, расположенный на четырех искусственных островах, в конечном итоге вместит до 700 000 жителей, сообщает ЕНВ.

Запущенный в 2014 году мегапроект малазийского эко-города стоимостью 100 миллиардов долларов США управляется Country Garden Pacific View (CGPV), совместным предприятием, куда вошли компании из южнокитайской провинции Гуандун, Гонконга, третий застройщик из Китая и местная компания Esplana de Danga 88. Для посетителей города создана специальная полоса на КПП в Малайзии, кроме того, с сингапуро-малазийской границы курсируют прямые "автобусы-челноки".

При въезде в город каждые несколько километров появляется новая, неописуемая территория, в которой располагаются рестораны морепродуктов и массажные салоны, многие из которых рекламируются неоновыми яркими китайскими иероглифами.

В 2006 году южное побережье Джохоры и часть внутренних районов – всего 2200 кв. км (что составляет более одной десятой от государства) были определены как особый экономический регион. Будучи "экологически чистым городом будущего", Джохора позиционируется как часть "сбалансированного развития" Малайзии.

В центре города расположена композиция башен в форме космического корабля, обнесенные зеленым пластиком, создающим эффект "вертикальной зелени". Располагается "космический корабль" рядом с частными виллами, торговыми центрами, международными школами и современными производственными комплексами.

Недалеко от этого места располагается шоу-галерея "Форест Сити", выполняющая как развлекательную, так и образовательную фанкции. В то время как взрослые едут по своим делам, их дети прыгают на батуте под надзором охранников. Там же располагается пятизвездочный отель и торговый переулок, а также собственный талисман "Форест Сити" - усатый гренадер с белым медведем, изображенные в нескольких 10-футовых статуях.

Помимо торговых центров и ухоженных садов визитной карточкой города является ландшафтный пляж, который располагается недалеко от границы с Сингапуром. Часто свое время здесь проводят малайские семьи, аккуратно одетые в традиционную одежду. Они гуляют по песку и сидят на скамейках. Дети играют среди статуй краба и морского льва, расположенных на этом пляже

"Форест Сити" позиционируется в Юго-Восточной Азии как современный экологически чистый беспошлинный городской проект. "Мы просто приходим сюда, чтобы охладиться и посмотреть на людей", - говорит 19-летний Файзаль.

"Сегодня вы видите много малазийцев, но по будням здесь в основном отдыхают туристы из Китая, - говорит Идрис, один из друзей Файзаля, отдыхающий на пляже, - это те, у кого есть деньги". Цены на квартиры в районе "Форест Сити" устанавливаются на сумму около 170 000 долларов США за небольшую, двухкомнатную квартиру. Это не дороже, чем квартиры в Сингапуре, но дорого по малазийским стандартам.

Активная застройка в городе не обходится без проблем для местных жителей: "Наш дом будет снесен в течение следующих 10 лет, – говорит Файзаль. – Когда точно, мы не знаем". Местные власти уже предупредили их о планах развития этого района. Компенсация будет предоставлена ​​генеральной компанией (CGPV), а жилье будет предоставлено в Геланг-Патах, ближайшем городе, примерно в 15 км от Джохоры, где уже ждут их и других семей.

Жалобы по этому поводу были поданы властям еще в 2014 году, и было достигнуто соглашение с CGPV о финансовой компенсации для пострадавших в результате реконструкции Джохоры. Компания также пообещала защитить пласт морской травы, который можно увидеть всего в 200 метрах от искусственного пляжа "Форест Сити".

Несмотря на временные неудачи – например, барьеры для китайских инвестиций, жалобы пострадавших жителей и проблемами в позиционировании в местных СМИ –CGPV, похоже, придерживается своего амбициозного графика. По крайней мере, второй этап возведения объектов начался в июне, как и планировалось, и генеральный застройщик не объявил о задержке в строительстве.