Тонны северокорейских крабов ввозятся в Китай нелегально

Тонны северокорейских морепродуктов контрабандой ввозятся в Китай каждую ночь, несмотря на введение новых санкций ООН две недели назад, сообщает ЕНВ со ссылкой на источники South China Morning Post.

"Мы переживаем беспрецедентное, чрезвычайно сложное время, так как морская полиция начала препятствовать нам импортировать морепродукты с северокорейской стороны", - отмечает директор одной торговой фирмы, базирующейся в Даньдуне, провинции Ляонин, которая отделена от Северной Кореи рекой Ялу. По его словам, компания уже много лет импортировала морепродукты, добытые северокорейскими рыбаками.

Напомним, что Пекин поддержал новые, более серьезные санкции ООН, введенные в отношении Северной Кореи 15 августа, которые запретили северокорейский экспорт морепродуктов и железной руды в ответ на повторное испытание ядерное оружие Пхеньяна и испытания межконтинентальных баллистических ракет.

Однако, как отмечают китайские рыболовы, вместо того, чтобы патрулировать воды круглосуточно, китайская морская полиция уходит с работы вечером, отдавая до 10 кораблей своим торговым компаниям. Те, в свою очередь,проникают в северокорейскую торговую зону во время вечернего прилива и загружаются морепродуктами, прежде чем вернуться в Даньдун в кратчайшие сроки.

По словам одного из них, в прошлые годы от 80 до 100 судов совершали такие поездки каждый день в пиковый сезон, который приходится на начало октября. Каждое из этих судовперевозило десятки тонн северокорейских морепродуктов. Это было тогда, когда трейдеры могли получать прибыль, перевозя более крупные крабы, которые можно продать оптовикам на сумму до 280 юаней (42 доллара США) за килограмм. В настоящее время они платят северокорейцам 20 юаней за килограмм и продают их оптовикам за 60 юаней.

Раньше Даньдун, расположенный на востоке провинции Ляонин, приносил около 70 процентов торгового оборота между Китаем и Северной Кореей. По словам местных жителей, перевозчики столкнулись с огромными потерями, потому что теперь они уже платят 100 000 юаней морской полиции за каждый корабль в качестве взятки. Для сравнения, расходы на капитана корабля составляют 70 000 юаней в год, каждый из пяти членов экипажа получает 50 000 юаней в год.Как сообщается, некоторые перевозчики даже потратили десятки тысяч юаней на покупку рыболовных судов для северокорейских партнеров.

На морском рынке в центральном районе Баошань города Даньдуна продавцы, продающие крабы за 80 юаней за килограмм, отмечают, что они купили их у оптовиков в Дунгане в 40 км ниже по течению.Когда продавца спросили, откуда пришли морепродукты, женщина средних лет, занятая маркировкой веса каждой корзины крабов, сказала: "Некоторые из продаваемых здесь морепродуктов выращиваются на территории КНР. Другие – путем ловли в КНДР. Поскольку всем китайским рыбакам запрещен промысел до сентября, все крабы, моллюски и тому подобное импортируются из Северной Кореи в настоящее время".

Отметим, что в настоящее время, запасы всех морепродуктов в китайских водах истощены, в то время, как в северокорейской части Желтого моря, водятся большое количество крабов и иных моллюсков, попадающих туда из океана. Именно поэтому северокорейские морепродукты очень популярны в Китае.