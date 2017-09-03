Обсуждения
Об издании
ОбществоЭкономикаПолитикаВ мире
Китай Южная Корея Япония
A A A
Печать
Система Orphus

Китай

02 сентября 2017, 15:20
Тонны северокорейских крабов ввозятся в Китай нелегально

Тонны северокорейских крабов ввозятся в Китай нелегально

Как полают эксперты, это является обратной стороной запрета на северокорейский экспорт

Тонны северокорейских морепродуктов контрабандой ввозятся в Китай каждую ночь, несмотря на введение новых санкций ООН две недели назад, сообщает ЕНВ со ссылкой на источники South China Morning Post.

"Мы переживаем беспрецедентное, чрезвычайно сложное время, так как морская полиция начала препятствовать нам импортировать морепродукты с северокорейской стороны", - отмечает директор одной торговой фирмы, базирующейся в Даньдуне, провинции Ляонин, которая отделена от Северной Кореи рекой Ялу. По его словам, компания уже много лет импортировала морепродукты, добытые северокорейскими рыбаками.

Напомним, что Пекин поддержал новые, более серьезные санкции ООН, введенные в отношении Северной Кореи 15 августа, которые запретили северокорейский экспорт морепродуктов и железной руды в ответ на повторное испытание ядерное оружие Пхеньяна и испытания межконтинентальных баллистических ракет.

Однако, как отмечают китайские рыболовы, вместо того, чтобы патрулировать воды круглосуточно, китайская морская полиция уходит с работы вечером, отдавая до 10 кораблей своим торговым компаниям. Те, в свою очередь,проникают в северокорейскую торговую зону во время вечернего прилива и загружаются морепродуктами, прежде чем вернуться в Даньдун в кратчайшие сроки.

По словам одного из них, в прошлые годы от 80 до 100 судов совершали такие поездки каждый день в пиковый сезон, который приходится на начало октября. Каждое из этих судовперевозило десятки тонн северокорейских морепродуктов. Это было тогда, когда трейдеры могли получать прибыль, перевозя более крупные крабы, которые можно продать оптовикам на сумму до 280 юаней (42 доллара США) за килограмм. В настоящее время они платят северокорейцам 20 юаней за килограмм и продают их оптовикам за 60 юаней.

Раньше Даньдун, расположенный на востоке провинции Ляонин, приносил около 70 процентов торгового оборота между Китаем и Северной Кореей. По словам местных жителей, перевозчики столкнулись с огромными потерями, потому что теперь они уже платят 100 000 юаней морской полиции за каждый корабль в качестве взятки. Для сравнения, расходы на капитана корабля составляют 70 000 юаней в год, каждый из пяти членов экипажа получает 50 000 юаней в год.Как сообщается, некоторые перевозчики даже потратили десятки тысяч юаней на покупку рыболовных судов для северокорейских партнеров.

На морском рынке в центральном районе Баошань города Даньдуна продавцы, продающие крабы за 80 юаней за килограмм, отмечают, что они купили их у оптовиков в Дунгане в 40 км ниже по течению.Когда продавца спросили, откуда пришли морепродукты, женщина средних лет, занятая маркировкой веса каждой корзины крабов, сказала: "Некоторые из продаваемых здесь морепродуктов выращиваются на территории КНР. Другие – путем ловли в КНДР. Поскольку всем китайским рыбакам запрещен промысел до сентября, все крабы, моллюски и тому подобное импортируются из Северной Кореи в настоящее время".

Отметим, что в настоящее время, запасы всех морепродуктов в китайских водах истощены, в то время, как в северокорейской части Желтого моря, водятся большое количество крабов и иных моллюсков, попадающих туда из океана. Именно поэтому северокорейские морепродукты очень популярны в Китае.

Метки: Китай, краб

В закладки
В блог
Печать
 
RSS-лента комментариев

Другие новости рубрики

Китайские предприниматели инвестируют в "эко-город" в МалайзииКитайские предприниматели инвестируют в "эко-город" в Малайзии
вчера, 19:20
Его стоимость составляет 100 млрд. долл. США
В Китае прошел круглый стол по экономическому сотрудничеству между ДВФО и провинцией ЦзилиньВ Китае прошел круглый стол по экономическому сотрудничеству между ДВФО и провинцией Цзилинь
01 сентября 2017, 12:10
У провинции Цзилинь более ста предприятий находятся в России
В Пекине состоялась встреча студентов из Японии и Китая в преддверии 45-летия нормализации отношенийВ Пекине состоялась встреча студентов из Японии и Китая в преддверии 45-летия нормализации отношений
30 августа 2017, 16:00
Более 1000 студентов из Японии и Китая собрались в Пекинском университете. Там они пообещали углубить дружеские связи между двумя странами

Последние новости

Страховщики увеличивают сборыСтраховщики увеличивают сборы
вчера, 17:00
Объем премий на рынке вырос до 646 млрд. руб
Немецкая автоледи повергла механиков в шокНемецкая автоледи повергла механиков в шок
вчера, 14:20
Перед тем, как что-то лить в автомобиль, проверьте, что именно и куда вы льете
Экспорт мороженого в Китай упал до нулевых отметокЭкспорт мороженого в Китай упал до нулевых отметок
вчера, 13:00
Китайский фальсификат стоит намного дешевле приморского продукта

Опрос:

За какую партию вы будете голосовать на выборах в Думу города Владивостока?







Свой вариант:

Текущие результаты

От первого лица

Владимир Джабаров: Срок аренды "дальневосточного гектара" должен быть не менее 15 лет
01.09.2017 13:40
Владимир Джабаров: Срок аренды "дальневосточного гектара" должен быть не менее 15 лет
29.08.2017 15:50
Андрей Безносенко: О возможном возмещении до 50% стоимости на разработку ХАССП мало кому известно
15.08.2017 14:00
Сергей Антоненков: Прочитав правду о работе фармацевтики, большинство людей недоверчиво улыбнутся

Самые популярные

Горячие обсуждения

29.08.2017 15:50
Андрей Безносенко: О возможном возмещении до 50% стоимости на разработку ХАССП мало кому известно 3

Все комментарии

Метки

авто администрация Владивостока Артем бюджет Владивосток выборы ГИБДД Дарькин депутаты детские сады дороги Дума Владивостока ЖКХ интернет кино Китай кризис Луч-Энергия Медведев милиция Приморский край прокуратура Путин Пушкарев Саммит АТЭС-2012 строительство суд убийство УВД футбол

Все метки

© 1998—2017,
Ежедневные Новости Владивостока


Общество Экономика Политика В мире Китай Южная Корея Япония

Об издании Форум Опросы Экспорт/RSS Календарь Публикации Поиск Рейтинг Магазины Рекламные статьи


Правила использования информации данного сайта. При полном или частичном цитировании информации указание названия газеты как источника и работающей ссылки на сайт www.novostivl.ru обязательны.

Сетевое периодическое издание Ежедневные Новости Владивостока (ЕНВ). 690003, Владивосток, ул. Верхнепортовая, 38, офис 307 (адрес редакции). Главный редактор: Устинов М.Я. Тел.: +7 902 4870111. Email: info@novostivl.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-62594 от 31 июля 2015 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзором).
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+