Страховщики увеличивают сборы

По данным ЦБ, за первое полугодие 2017 года объем премий на рынке вырос на 9,5%, до 646 млрд руб. Практически, весь рост обеспечило страхование жизни, сообщает ЕНВ со ссылкой на "КОММЕРСАНТ".

Отрасль поддерживает премиальный сектор клиентов, число которых варьируется от 10 до 12 млн. человек.

ОСАГО, в свою очередь, тянет рынок вниз — на него приходится почти треть всех выплат.

В первом полугодии 2017 года общие сборы на рынке составили 646 млрд руб. (рост на 9,5%). Компании заключили 88,5 млн договоров, показав рост на 25,5%. Единственным значимым драйвером роста регулятор называет страхование жизни, обеспечивающее 93,3% увеличения сборов. Взносы в этом сегменте выросли на 52,4 млрд руб., или на 60%, до 141,2 млрд руб.

В итоге, по сборам, страхование жизни заняло первое место, сместив прежнего лидера — ОСАГО.

"Мы прогнозировали рост взносов по страхованию жизни на уровне 30%, но он превзошел наши ожидания вдвое", — сказал глава Всероссийского союза страховщиков Игорь Юргенс.

ИСЖ уже несколько лет основной драйвер роста рынка (+66% в 2016 году), но в ВСС отмечают, что в экономическом разрезе роль данного сегмента преувеличена. В основном он интересен "премиальным" клиентам.

На рынке ожидают, что сборы в страховании жизни продолжат расти, но аналитики с этим не согласны. Как говорит директор группы рейтингов финансовых институтов агентства АКРА Алексей Бредихин, рост на страховании жизни "начинает постепенно выдыхаться", а данные страховой отчетности за полугодие "являются в основном разочаровывающими и в некоторой степени странными".

Страховщики ОСАГО обеспечивает почти треть выплат - 103,6 млрд из 274,3 млрд руб. В сравнении с общими выплатами, которые подросли только на 12%, выплаты по Осаго увеличились на 33,7%.