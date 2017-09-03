Обсуждения
Об издании
ОбществоЭкономикаПолитикаВ мире
Китай Южная Корея Япония
A A A
Печать
Система Orphus

Экономика

02 сентября 2017, 17:00
Страховщики увеличивают сборы

Страховщики увеличивают сборы

Объем премий на рынке вырос до 646 млрд. руб

По данным ЦБ, за первое полугодие 2017 года объем премий на рынке вырос на 9,5%, до 646 млрд руб. Практически, весь рост обеспечило страхование жизни, сообщает ЕНВ со ссылкой на "КОММЕРСАНТ".

Отрасль поддерживает премиальный сектор клиентов, число которых варьируется от 10 до 12 млн. человек.

ОСАГО, в свою очередь, тянет рынок вниз — на него приходится почти треть всех выплат. 

В первом полугодии 2017 года общие сборы на рынке составили 646 млрд руб. (рост на 9,5%). Компании заключили 88,5 млн договоров, показав рост на 25,5%. Единственным значимым драйвером роста регулятор называет страхование жизни, обеспечивающее 93,3% увеличения сборов. Взносы в этом сегменте выросли на 52,4 млрд руб., или на 60%, до 141,2 млрд руб. 

В итоге, по сборам, страхование жизни заняло первое место, сместив прежнего лидера — ОСАГО. 

"Мы прогнозировали рост взносов по страхованию жизни на уровне 30%, но он превзошел наши ожидания вдвое", — сказал глава Всероссийского союза страховщиков Игорь Юргенс.

ИСЖ уже несколько лет основной драйвер роста рынка (+66% в 2016 году), но в ВСС отмечают, что в экономическом разрезе роль данного сегмента преувеличена. В основном он интересен "премиальным" клиентам.

На рынке ожидают, что сборы в страховании жизни продолжат расти, но аналитики с этим не согласны. Как говорит директор группы рейтингов финансовых институтов агентства АКРА Алексей Бредихин, рост на страховании жизни "начинает постепенно выдыхаться", а данные страховой отчетности за полугодие "являются в основном разочаровывающими и в некоторой степени странными".

Страховщики ОСАГО обеспечивает почти треть выплат - 103,6 млрд из 274,3 млрд руб. В сравнении с общими выплатами, которые подросли только на 12%, выплаты по Осаго увеличились на 33,7%.

Метки: ОСАГО, страхование

В закладки
В блог
Печать
 
RSS-лента комментариев

Другие новости рубрики

Экспорт мороженого в Китай упал до нулевых отметокЭкспорт мороженого в Китай упал до нулевых отметок
вчера, 13:00
Китайский фальсификат стоит намного дешевле приморского продукта
Владивостокская таможня выпустила свыше 25 тысяч автомобилейВладивостокская таможня выпустила свыше 25 тысяч автомобилей
01 сентября 2017, 12:40
Из них ПТС получили 22 тысячи автомобилей
Конгресс рыбаков состоится в начале октября в ПриморьеКонгресс рыбаков состоится в начале октября в Приморье
01 сентября 2017, 12:30
Более 150 компаний уже подали заявки на участие

Последние новости

Китайские предприниматели инвестируют в "эко-город" в МалайзииКитайские предприниматели инвестируют в "эко-город" в Малайзии
вчера, 19:20
Его стоимость составляет 100 млрд. долл. США
Тонны северокорейских крабов ввозятся в Китай нелегальноТонны северокорейских крабов ввозятся в Китай нелегально
вчера, 15:20
Как полают эксперты, это является обратной стороной запрета на северокорейский экспорт
Немецкая автоледи повергла механиков в шокНемецкая автоледи повергла механиков в шок
вчера, 14:20
Перед тем, как что-то лить в автомобиль, проверьте, что именно и куда вы льете

Опрос:

За какую партию вы будете голосовать на выборах в Думу города Владивостока?







Свой вариант:

Текущие результаты

От первого лица

Владимир Джабаров: Срок аренды "дальневосточного гектара" должен быть не менее 15 лет
01.09.2017 13:40
Владимир Джабаров: Срок аренды "дальневосточного гектара" должен быть не менее 15 лет
29.08.2017 15:50
Андрей Безносенко: О возможном возмещении до 50% стоимости на разработку ХАССП мало кому известно
15.08.2017 14:00
Сергей Антоненков: Прочитав правду о работе фармацевтики, большинство людей недоверчиво улыбнутся

Самые популярные

Горячие обсуждения

29.08.2017 15:50
Андрей Безносенко: О возможном возмещении до 50% стоимости на разработку ХАССП мало кому известно 3

Все комментарии

Метки

авто администрация Владивостока Артем бюджет Владивосток выборы ГИБДД Дарькин депутаты детские сады дороги Дума Владивостока ЖКХ интернет кино Китай кризис Луч-Энергия Медведев милиция Приморский край прокуратура Путин Пушкарев Саммит АТЭС-2012 строительство суд убийство УВД футбол

Все метки

© 1998—2017,
Ежедневные Новости Владивостока


Общество Экономика Политика В мире Китай Южная Корея Япония

Об издании Форум Опросы Экспорт/RSS Календарь Публикации Поиск Рейтинг Магазины Рекламные статьи


Правила использования информации данного сайта. При полном или частичном цитировании информации указание названия газеты как источника и работающей ссылки на сайт www.novostivl.ru обязательны.

Сетевое периодическое издание Ежедневные Новости Владивостока (ЕНВ). 690003, Владивосток, ул. Верхнепортовая, 38, офис 307 (адрес редакции). Главный редактор: Устинов М.Я. Тел.: +7 902 4870111. Email: info@novostivl.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-62594 от 31 июля 2015 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзором).
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+