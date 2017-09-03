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В мире

02 сентября 2017, 14:20
Немецкая автоледи повергла механиков в шок

Немецкая автоледи повергла механиков в шок

Перед тем, как что-то лить в автомобиль, проверьте, что именно и куда вы льете

Каждый водитель, даже будучи "чайником", знает, что в двигатель заливают моторное масло. Но владелица MINI из Германии поразила даже видавших виды механиков, сообщает ЕНВ со ссылкой на "Мой мотор".

Обратив внимание на плохую работу омывателя стекол, женщина, возможно перепутав дырки, выкрутила крышку маслозаливного отверстия на двигателе и залила в горловину… омывающую жидкость. MINI – надежный автомобиль. Каким то чудом после издевательских манипуляций, двигатель все-таки завелся. Хотя, омыватель лучше работать не стал.

Проблемы начались почти сразу. Из выхлопной трубы авто пошел едкий голубоватый дым. Автолюбительница обратилась на СТО, повергнув механика в шок. Сняв крышку ГБЦ, мастер увидел, что все пространство под ней, а также поддон, занимает мерзкая пенистая субстанция цвета вареной "сгущенки".

Сервисмены сфотографировали это "чудо" на смартфон. Изображения залитого омывающей жидкостью двигателя впервые появились в "Фейсбуке" на странице одного из региональных отделений BMW в Европе и быстро распространились по Сети.
Не известно, чем закончилась эта история, но скорее всего, незадачливой автолюбительнице пришлось продать авто под разбор.

Метки: двигатель, СТО

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