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Экономика

02 сентября 2017, 13:00
Экспорт мороженого в Китай упал до нулевых отметок

Экспорт мороженого в Китай упал до нулевых отметок

Китайский фальсификат стоит намного дешевле приморского продукта

По данным Федеральной таможенной службы, экспорт российского мороженого за первые шесть месяцев текущего года вырос на 17,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В январе–июне 2016-го за границу было поставлено 5,5 млн тонн мороженого, а в первом полугодии 2017-го — 6,4 млн т. При этом выручка увеличилась на 38,7% — с $12,2 млн до $17 млн. В Приморском крае объемы экспорта холодного десерта в Китай достигли дна, сообщает ЕНВ. 

По словам экспертов, в силу повышенного спроса на наше мороженное, китайские производители наладили выпуск конрафакта, прикрываясь марками приморских компаний. 

Китайский фальсификат стоит намного дешевле приморского продукта. При этом качество мороженого находится на низком уровне. Большинство граждан КНР даже не знает, какой вкус имеет оригинальное мороженое.

"В этом году объемы экспортируемого продукта в Китай упали до критических. Это связано с массовыми подделками нашего мороженного торговой марки "Морж" на территории Поднебесной. При этом, если говорить о внешнем виде, мороженое практически не отличается от продукта, выпускаемого Арсеньевским заводом, на нем указаны даже наши контакты. С той разницей, что название китайского контрафакта "Андрей-Маша". Сейчас мы активно стараемся решить эту проблему", - рассказал генеральный директор Арсеньевского молочного завода Юрий Минкин.

В условиях роста цен на сырье, для любого предприятия главная задача сегодняшних реалий - удержать объемы производства. Максимум, к которому стремятся производители – прирост на фоне сжимающегося рынка.

"Есть только один выход — работать напрямую с заводами-изготовителями, что мы и делаем, поскольку столкнулись с этой проблемой очень давно. Закупаем сырье на предприятиях, с которыми установили контакт и которые периодически посещаем. Другого способа решить проблему нет, а риски велики, так как в части молочных жиров фальсификат встречается на каждом шагу", - отметил Юрий Минкин.

Метки: Китай, мороженое

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