Приморье является одним из лидеров федерального проекта "Формирование комфортной городской среды"

В министерстве строительства России подведены промежуточные итоги проекта "Формирование комфортной городской среды". Почти 10 субъектов России досрочно завершили запланированные строительные работы, в том числе и Приморский край, сообщает ЕНВ.

Вице-губернатор Приморья Александр Юров отметил, что сейчас в столице края уже завершены все строительные работы, рассчитанные в рамках проекта, идет прием объектов.

"На данный момент в поселке Кировский реставрировали сквер имени Сергея Кирова, в городе Артеме достраивают придворцовую площадь и аллею влюбленных. Также строительные работы производятся в Спасске-Дальнем, Арсеньеве, Находке и Фокино. Там, создаются места для пикников, танцевальные площадки, аллеи, пешеходные зоны. Но основное внимание направлено на отделку территорий поблизости жилых домов", - рассказал Александр Юров.

Также он обратил внимание на то, что во Владивостоке программа реконструкции включает в себя и русско-японские проекты. Они реализуются согласно подписанным соглашениям между президентом России Владимиром Путиным и Премьер-министром Японии Синдзо Абэ на втором Восточном экономическом форуме.

"На данный момент реставрацию прошли 14 дворов и общественных территории – набережная Спортивной гавани и кампус на острове Русском. Помимо этого, создан сквер имени Ощепкова. В дизайне сквера отдыхающие могут наблюдать мотивы востока, здесь расположен памятник основателю дзюдо, небольшой и уютный японский сад и каменные ограды. Сквер расположен рядом с одним из самых популярных мест для прогулок у жителей и гостей города – Набережной Цесаревича", – сообщил вице-губернатор.

Проект "Формирование комфортной городской среды" был запущен в 2017 году при инициативе федеральных властей. В городах России будут реставрированы главные улицы и достопримечательности. Проект будет реализован в течение шести лет – до конца 2022 года. Всего в рамках приоритетного проекта в 2017 году в стране обустроят около 20 тысяч дворов и почти три тысячи общественных пространств.

В Приморском крае для начала работы проекта по модернизации городов из бюджетов различных уровней направлено около 500 миллионов рублей. Небольшая часть средств выделяется на условиях софинансирования.