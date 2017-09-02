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Фоторепортажи

01 сентября 2017, 17:00
Делегация Приморского края принимает участие в ЭКСПО "Китай – Северо-Восточная Азия"
Делегация Приморского края принимает участие в ЭКСПО "Китай – Северо-Восточная Азия"
Делегация Приморского края принимает участие в ЭКСПО "Китай – Северо-Восточная Азия"
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Делегация Приморского края принимает участие в ЭКСПО "Китай – Северо-Восточная Азия"

Мероприятие будет проходить в течение пяти дней и соберет на своей площадке представителей современных технологий по самым разным сферам

1 сентября в городе Чаньчунь (КНР) стартовала девятая по счету выставка ЭКСПО "Китай – Северо-Восточная Азия", на которой, помимо представителей стран АТР, участвует Приморский край, сообщает ЕНВ.

В 2017 году выставка-ярмарка проходит главным образом для достижения результатов "умного производства".

ЭКСПО "Китай – Северо-Восточная Азия" – единственная в мире международная комплексная региональная ярмарка в которой участвуют 6 стран: Китай, Япония, КНДР, Республика Корея, Монголия, Россия. Первая выставка состоялась в 2005 году в международном экспоцентре города Чанчунь (провинция Цзилинь) и с тех пор проводится на постоянной основе.

"На ЭКСПО стран Северо-Восточной Азии от Приморского края будут участвовать эксперты департамента международного сотрудничества региона, краевого Центра развития экспорта, представители Союза “Приморская торгово-промышленная палата”, регионального Туристско-информационного центра и более 30 представителей бизнес-сферы РФ", – отметил заместитель главы департамента международного сотрудничества Алексей Колмогоров.

Организаторами ЭКСПО в городе Чаньчунь являются Министерство коммерции Китайской Народной Республики, Госкомитетом реформ Китая, Комитет по стимулированию международной торговли КНР и Народным правительством провинции Цзилинь.

Организаторы отмечают, что мероприятие создано целями повысить уровень региональных экономических систем, для развития сотрудничества между странами АТР в сфере торговли и обеспечения развитие региональной экономики, торгового сотрудничества, а также культурного и интеллектуального обмена между странами.

Представители администрации региона считают, что участие Приморья в выставке "Китай – Северо-Восточная Азия" будет положительно сказываться на развитии туризма, торгово-экономических возможностей, а также позволит привлечь в регион инвестиции.

Метки: Китай, ЭКСПО

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