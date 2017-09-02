Международный фестиваль "Мариинский" стал одним из десяти наиболее ярких летних событий в России

В десятку самых запоминающихся и масштабных по количеству посетителей культурных мероприятий лета-2017 в России стал Международный дальневосточный фестиваль "Мариинский", второй год проходивший в Приморском крае, сообщает ЕНВ.

На официальном сайте исследователя рынка туризма "ТурСтат" опубликован список десяти наиболее ярких культурных мероприятий России, прошедших летом 2017 года. Одним из основных критериев оценки качества мероприятий стало количество их посетителей. Второй Международный Дальневосточный фестиваль "Мариинский", проходивший в регионе в период с 15 июля по 13 августа, занял четвертую строчку. На фестивале "Мариинский" побывали почти 50 тысяч человек.

Как сообщили корреспондентам организаторы мероприятия, второй Международный Дальневосточный фестиваль "Мариинский" оказался наиболее крупным событием на Дальнем Востоке и в странах Северо-Восточной Азии. Так, в 2017 году гости праздника могли наблюдать более 40 концертов и спектаклей с участием Симфонического оркестра Мариинского театра. На концертных площадках выступали и сольные исполнители России, США, Канады, Великобритании, КНР, Республики Корея, Сингапура, Японии. Первый раз на территории Дальнего Востока выступил Национальный балет Китая.

Глава Приморского края Владимир Миклушевский заявил, что столица Приморья с течением времени занимает звание культурной столицы всего Дальнего Востока.

"В течение нескольких лет мы собираемся открыть филиалы самых известных музеев страны – Эрмитажа, Русского музея, Третьяковской галереи. Во второй раз открылась Приморская сцена Мариинского театра, работает филиал старейшего в мире балетного училища – академии имени Агриппины Вагановой. На этих площадках организуются наиболее известные мероприятия России. К тому же, по последним данным, в 2016 году Приморье посетило более полумиллиона иностранных туристов", – отметил он.

Отметим, что первые три строчки рейтинга заняли фестивали "Гринландия" (Кировская область), Bridge of Arts (Ростов-на-Дону) и "Театральный дворик" (Тула). Их посетили от 120 до 280 тысяч зрителей. Также десятку лучших попали фестивали "Великий Болгар" (Татарстан), "Шукшинские дни на Алтае" (Алтайский край), "Славянское подворье" (Подольск, Московская область), "Приволжский Штандарт" (Нижний Новгород), "Железный град 2017" (Изборск, Псковская область) и "Архстояние 2017" (Калужская область). Мероприятия, проходившие в Москве и Санкт-Петербурге, в этом году в рейтинг не вошли.