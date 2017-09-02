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Общество

01 сентября 2017, 16:30
День знаний прошел в таможенной академии
День знаний прошел в таможенной академии
День знаний прошел в таможенной академии

День знаний прошел в таможенной академии

В завершение первого дня нового учебного года состоялась встреча руководства академии со студентами 1 курса

1 сентября 2017 г. во Владивостокском филиале Российской таможенной академии прошли торжественные мероприятия, посвящённые Дню знаний, сообщает ЕНВ.

По традиции праздник начался с построения будущих таможенников в присутствии многочисленных гостей. Первым перед собравшимися выступил проректор-директор Владивостокского филиала Российской таможенной академии, доктор исторических наук профессор Владимир Дьяков. Поздравив всех с началом учебного года, он пожелал здоровья, успехов, упорства в достижении целей, отметив что воспитатели на факультетах, преподаватели и руководство филиала сделают всё для оказания помощи в приобретении и совершенствовании знаний.

Первый заместитель начальника ДВТУ (по таможенному контролю) генерал-майор таможенной службы Сергей Федоров, сказал, что ему выпала почетная миссия от имени основного работодателя всех выпускников РТА поздравить студентов с Днем знаний: "Отдельно хотелось бы поздравить первокурсников с поступлением в один из самых престижных вузов нашей страны. Я уверен, что вам повезло по многим причинам, одна из них – это то, что после окончания обучения у вас будет возможность поработать в одной из самых лучших служб РФ – Федеральной таможенной службе, а лучшая она из-за своих профессиональных кадров, и это благодаря РТА, ведь более тысячи работников ДВТУ – бывшие студенты Академии".

Заведующий кафедрой теории государства и права, доцент, кандидат политических наук Валентина Балковая поздравила всех присутствующих с первым сентября, отметила, что именно в этот день каждый проводит "ревизию" своих ценностей, пожелала светлых надежд, настойчивости в обучении и всего самого доброго.

Произнесла речь мама первокурсника Елена Бужора: "От всей души поздравляю вас с победой в жизни, ведь поступление в вуз действительно можно назвать победой.  После успешного старта смело и уверено продолжайте свой путь преодолевая преграды и препятствия. Вы уже проявили себя как настойчивые, творческие, целеустремленные молодые люди. Эта победа заслужена вами, и нет предела нашей родительской гордости".

От выпускников выступил староста учебной группы, стипендиат губернатора Приморского края, председатель Молодежного правительства Приморского края, студент выпускного курса юридического факультета Дмитрий Никитин, который поздравил всех с началом нового учебного года, а также выразил слова благодарности всем преподавателям ВФ РТА за высокий профессионализм, компетентность, доброжелательность, терпение и готовность ответить на любые вопросы своих студентов.

Студент экономического факультета Розалия Аскерова выступила от имени всех первокурсников: "Хотелось бы поделиться своей радостью – мы зачислены и являемся студентами РТА. Считаю, что здесь можно получить большой объем знаний, который пригодится в дальнейшей жизни. Заверяем преподавателей, что будем усиленно изучать учебные дисциплины и получать практические знания и умения, попытаемся вас не разочаровать и не подвести. А студентов старшекурсников просим оказывать нам помощь в становлении. Мы будем свято чтить и продолжать традиции ФТС, заложенные старшим поколением, мы станем достойными представителями Российской таможенной академии".

В завершение первого дня нового учебного года состоялась встреча руководства Владивостокского филиала Российской таможенной академии со студентами 1 курса, а первый заместитель начальника ДВТУ С.В. Федоров провел беседу со студентами выпускных курсов.

Метки: 1 сентября, таможня

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