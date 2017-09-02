Владимир Джабаров: Срок аренды "дальневосточного гектара" должен быть не менее 15 лет

В решении задач по развитию Дальнего Востока нашей стране стоит вспомнить опыт царской России по переселению соотечественников на восточные территории, а также дотировать за счёт бюджета как минимум два перелёта в год каждому дальневосточнику в центральную и западную часть России. Такое мнение накануне Восточного экономического форума, который состоится 6-7 сентября во Владивостоке, высказал первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, сообщает ЕНВ со ссылкой на "Парламентскую газету".

- Владимир Михайлович, Восточный экономический форум в этом году привлекает внимание экспертов, которые пророчат ему большие результаты. А вы ожидаете от форума прорывных итогов?

- На мой взгляд, подобные ожидания экспертов оправданны. Время показывает, что нам стоит смотреть не на Запад, а на Восток, страны которого заинтересованы в реальном сотрудничестве с Россией. На форуме ожидается приезд лидеров ведущих азиатских держав — это говорит о возросшем авторитете ВЭФ. И подписание большого количества крупных контрактов — вполне реальные перспективы.

Интерес к форуму растёт прежде всего благодаря личному участию в его работе Президента России и того внимания, которое он уделяет восточным территориям нашей страны, развитию Дальнему Востоку. Этот регион обладает богатейшими запасами полезных ископаемых, нефти и газа, и, конечно, на развитие здесь нужны инвестиции. Но регион испытывает дефицит населения — сегодня там проживает не более шести миллионов человек. Это крайне мало.

- Что необходимо в первую очередь для полноценного освоения ресурсов Дальнего Востока?

- Первое — инвестиции. Второе — в регион должны приезжать специалисты, чтобы там работать. Для этого людям нужно предоставлять перспективы карьерного роста, жильё — это огромные расходы, но без них не обойтись. Думаю, нам предстоит проделать путь, который в своё время проделала царская Россия, когда переселение на восточные земли шло целенаправленно.

- Тогда "застрельщиками" в заселении Дальнего Востока выступали казаки. Кто может стать двигателем процесса сегодня?

- На мой взгляд, можно заинтересовать в этом наших соотечественников, которые проживают за рубежом, прежде всего на постсоветском пространстве. Это, по некоторым подсчётам, 30-40 тысяч человек, среди которых достаточно много квалифицированных специалистов.

- Думаете, люди из стран Средней Азии не побоятся дальневосточных морозов?

- То, что на Дальнем Востоке нестерпимо холодно, — миф. Зимой там не холоднее, чем в Москве, за счёт более сухого, нежели в столице, мороза. Например, Еврейская автономная область (Владимир Джабаров является представителем этого региона в Совете Федерации, — прим. ред.) находится на одной широте с Сочи. Да, в области нет горных хребтов, которые задерживают холодный воздух. Но лето на востоке России жаркое, в нашем регионе выращивают и арбузы, и дыни, и другие фрукты. Недаром ЕАО называли в советское время "огородом Дальнего Востока". Кстати, фрукты растут и в Хабаровском, и Приморском краях, других восточных регионах.

Главное, чтобы в Россию мигранты приезжали работать не только в Москву и Санкт-Петербург, а туда, где их услуги наиболее нужны нашей стране. Покупать "дальневосточный гектар" на продажу — напрасная затея.

- Как стимулировать приход бизнеса на Дальний Восток?

- Прежде всего нужно запускать мощные проекты, в том числе совместные с другими странами. В ЕАО, например, сейчас завершается строительство крупного транспортного моста через Амур в Китай. Вокруг него появляется логистика, технопарки и прочее. В появлении этого моста китайцы кровно заинтересованы, и связано это с другим большим проектом - строительством в ЕАО горно-обогатительного комбината, который производит железный концентрат и продаёт его в Китай.

Очень прибыльные проекты могут быть реализованы не только в промышленности, но и, например, в сельском хозяйстве. В этой связи считаю блестящей инициативу по введению механизма "дальневосточного гектара" (с 1 февраля 2017 года каждый гражданин РФ может приобрести гектар земли на Дальнем Востоке бесплатно. В течение первого года заявителю необходимо определиться с видом использования участка, через три года — задекларировать освоение. После пяти лет безвозмездного пользования участок можно получить в собственность или длительную аренду, — прим. ред.)

- "Дальневосточный гектар" часто критикуют: мол, покупают его жители Москвы, а сами толком не представляют, что с ним потом делать…

- Во-первых, есть ограничения — если приобретённый гектар не осваивается в течении ближайших лет, то государство его может забрать. Поэтому покупать в надежде продать кому-то — напрасная затея.

- Есть варианты сдавать "дальневосточный гектар" китайцам.

- Эти попытки тоже будут пресекаться. Но даже если жители Китая будут арендовать землю, то надо сделать так, чтобы они были заинтересованы в ней на долгую перспективу. Поэтому минимальный срок аренды земли, приобретённой по правилам "дальневосточного гектара", должен быть, на мой взгляд, не менее 15 лет.

- Это предложение может стать законодательной инициативой?

- Может. Сейчас мы этот вопрос прорабатываем вместе с представителями президента, Минвостокразвития. Краткосрочная аренда даёт возможность арендаторам "протравить" землю химикатами и, сняв урожай, оставить её после себя безжизненной. Долгосрочная аренда такое поведение на земле сделает крайне невыгодным для арендаторов.

- Тема, которая сегодня регулярно поднимается в медиа, — китайцы захватывают Дальний Восток, осуществляя так называемую мирную экспансию. Вы видите такую угрозу?

- Когда изучал ситуацию в своём регионе, честно говоря, был удивлён тем, что там не так много китайцев. Более того, их у нас намного меньше, чем в соседних государствах Средней Азии. У китайцев нет задачи осуществить экспансию. Их задача — получение максимальной прибыли. Китай имеет интересы во многих странах мира, и там, где китайцы что-то создают, это выгодно для принимающих стран.

Могу сказать, что у нас в стране китайцы оставляют очень хорошее впечатление. Они — надёжные бизнес-партнёры, реально вкладывают деньги в проекты, очень дисциплинированные. Да, китайцы, если представится возможность, обязательно воспользуются моментами, связанными с проявлениями нашей безхозяйственности. Но если изначально обговорить с ними всё, даже самые жёсткие правила взаимодействия, то они их нарушать не будут. Кстати, в последнее время китайцы охотно вступают в браки в россиянками — для наших женщин это, как правило, повторные браки.

- Задачи по развитию Дальнего Востока невозможно выполнить без решения вопроса о тарифах на перевозки и перелёты — сейчас цены на билеты зашкаливают и у многих россиян такая ситуация ничего, кроме отчаяния, не вызывает. Готово ли государство датировать билеты на Дальний Восток и обратно на том уровне, чтобы такие перелёты не заканчивались бы для рядовых граждан России разорением семейных бюджетов?

- В этом плане Дальний Восток ощущает себя, конечно, обделённым — люди чувствуют отдаление от Центра страны и считают, что Центр не очень и заинтересован, чтобы дальневосточники приезжали. Конечно, это ненормально, когда стоимость авиабилета до Москвы из Владивостока достигает 50-60 тысяч рублей. А поехать отдохнуть в Сочи из Приморского края намного дороже, чем в Китай или Вьетнам. Поэтому государству надо обязательно датировать как минимум два перелёта в год каждому дальневосточнику. Делать это нужно "живыми" билетами стоимостью не выше десяти тысяч рублей в один конец.

Думаю, для реализации такого механизма не нужно менять законы, достаточно постановления Правительства. Но надо искать необходимые и немалые средства в бюджете. И если государство не вмешается, то дальневосточники так и будут чувствовать себя оторванными от других регионов России.

- В советское время был момент, когда в любую точку СССР можно было долететь за фиксированную и подъёмную для каждого гражданина страны плату. На ваш взгляд, возможно возродить такой механизм в современной России?

- Думаю, это не утопическая идея, она имеет все шансы на реализацию. Да. Это касается огромных вложений, но все затраты на такие дотации быстро окупятся — например, посмотреть на красоты Камчатки или поохотиться в Приморье, уверен, мечтают миллионы наших соотечественников. А жители Приморского края в большом количестве и охотно полетят в Москву, если билет будет стоить, скажем, десять тысяч рублей.