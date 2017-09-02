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Экономика

01 сентября 2017, 12:40
Владивостокская таможня выпустила свыше 25 тысяч автомобилей

Владивостокская таможня выпустила свыше 25 тысяч автомобилей

Из них ПТС получили 22 тысячи автомобилей

За истекший период 2017 года Владивостокской таможней выпущено в свободное обращение 25,3 тысячи автотранспортных средств. Это практически в 1,5 раза больше, чем ввезено в аналогичном периоде 2016 года. Из них паспорт транспортного средства уже получили 22 тысячи автомобилей, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-слжбу ДВТУ.

В отношении 3,3 тысячи транспортных средств, выпущенных таможней, органами по сертификации проводится оценка их соответствия требованиям Технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств". Еще около 1600 автомобилей только что прибыли в порт и находятся на временном хранении в ожидании завершения таможенного оформления.

В среднем в день во Владивостокскую таможню заинтересованными лицами предоставляется от 150 до 300 свидетельств безопасности конструкции транспортного средства на выпущенные автомобили. Выдача ПТС должностными лицами таможни осуществляется в день обращения либо в течение дня, следующего за обращением.

Таможенные посты в необходимом объеме обеспечены бланковой продукцией. Помимо этого, на складе таможни находятся бланки ПТС в количестве, способном удовлетворить любые потребности автолюбителей в регионе деятельности таможни.

Метки: ПТС, таможня

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