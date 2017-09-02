Конгресс рыбаков состоится в начале октября в Приморье

XII международный Конгресс рыбаков пройдет с 5 по 6 октября на площадках Администрации Приморского края и отеля Хёндэ. Основная тема Конгресса – "Новации в рыбной отрасли – импульс эффективного использования и сохранения богатств Мирового океана, их влияние на мировые рынки". В мероприятии планируют принять участие предприятия главных рыбодобывающих регионов. Традиционно ожидаются и зарубежные делегации из Норвегии, Исландии, стран АТР. На сегодняшний день в оргкомитет поступило уже более 150 заявок от российских и зарубежных компаний. Программа Конгресса будет включать пленарное заседание и три круглых стола, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу АПК.

В рамках международного Конгресса рыбаков состоится выставка "65 лет китобойного промысла". По словам организаторов, выставка откроется 5 октября в холле 1 этажа Администрации Приморского края и будет работать в течение всего дня.

"Выставка посвящена 65-летию китобойного промысла. На ней будут представлены тематические фотографии и картины от известных художников", – рассказали они.

В данный момент продолжается прием заявок на участие в мероприятие. Зарегистрироваться можно с помощью специальной формы, которая размещена на официальном сайте Конгресса.

По мнению вице-губернатора Дениса Бочкарева, международный Конгресс рыбаков – одно из самых значимых мероприятий для рыбной отрасли, которое традиционно проводится в Приморье.

"Конгресс является международной площадкой для обсуждения отраслевых вопросов в области рыбного хозяйства, поиску путей и выработке предложений по созданию условий для эффективного и долгосрочного пользования водными биоресурсами", – отметил заместитель главы региона.

Организаторами Конгресса выступают федеральное агентство по рыболовству, Администрация Приморского края, Ассоциация рыбохозяйственных предприятий Приморья, Ассоциация добытчиков минтая, Ассоциация добытчиков краба Дальнего Востока, Дальневосточная ассоциация "Аквакультура".

Напомним, резолюция, которая была принята в ходе работы Х международного Конгресса рыбаков не только послужила основой для подготовки доклада к заседанию Президиума Государственного совета РФ по развитию рыбохозяйственного комплекса, но и легла в основу поручений Президента РФ Владимира Путина. Так, были внесены изменения в федеральный закон о рыболовстве, увеличивающий срок выделения квот. Приняты меры против компании рантье, введено единое промысловое пространство. Создана Правительственная комиссия по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса.