В Китае прошел круглый стол по экономическому сотрудничеству между ДВФО и провинцией Цзилинь

Третий круглый стол по экономическому сотрудничеству между Дальним Востоком России и китайской провинцией Цзилинь состоялся в Чанчуне в конце августа. В мероприятии приняли участие около ста человек в том числе представители правительств, научных кругов и руководители крупных компаний, сообщает ЕНВ.

На сегодняшний день у провинции Цзилинь более четырёхсот зарубежных предприятий и четверть из них находятся в России, поэтому Дальный Восток для северо-востока Китая стратегически важный регион. Кроме того между странами идет активное развитие совместной туристической деятельности, а также благодаря китайской инициативе "Один пояс - один путь" и российской программе опережающего развития Дальнего Востока расширяются торговые коридоры.

"Стыковка стратегий - это движущая сила для сотрудничества", - говорит директор института России, Восточной Европы и Средней Азии Китайской Академии Общественных Наук Ли Юнцюань, отмечая, что раньше субъектом сотрудничества Китая и России на Дальнем Востоке были местное правительство и предприятии, теперь же высокую активность показывает и федеральное правительство.

В подтверждение тому Ли Юнцюань привел пример развитие международных транспортных коридоров "Приморье-1" и "Приморье-2".

Кандидат исторических наук, заместитель директор ИИАЭ ДВО РАН Анатолий Савченко отметил, что долгое время китайский капитал не принимал участие в развитии производства и строительстве инфраструктуры Дальнего Востока, но сегодня ситуация меняется, много совместных проектов запланированы в рамках инициативы "Один пояс - один путь".

Почетный член Китайской Академия Общественных Наук Лу Нанцюань считает, что диапазон сотрудничества северо-востока Китая и Дальнего Востока России очень широкий, и он имеет хорошие перспективы в области инфраструктуры логистики и транспорта, энергетики, сельского хозяйства и науки и техники.