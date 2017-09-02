В Таиланде может начаться производство электромобилей

Японская организация внешней торговли организовала мероприятие с отраслевыми министерствами обеих стран. Японские официальные лица представили своим тайским коллегам технологии, используемые в электрических транспортных средствах и "гибридах". Японские министры заявили о том, что они также планируют помочь Таиланду построить инфраструктуру для зарядки электромобилей, сообщает ЕНВ.

Между тем, в производстве электромобилей в Таиланде может принять участие японская корпорация "Nissan Motor Co". 28 августа корпорация уже создала производство своих электромобилей, только в другой стране – в Китае. Расширение промышленности в Таиланде станет логичным дополнением к логической цепочке действий фирмы по созданию заводов для производства электромобилей в Азии.

Замминистра экономики и промышленности Японии Сатоши Нишино заявил, что сторона планирует обсудить с членами тайского правительства, когда начать производство электромобилей в Таиланде.

Отметим, что японские автопроизводители занимают около 90% доли рынка в Таиланде, однако,электромобили в этой стране не распространены. По сообщениям СМИ, тайские официальные лица надеются исправить этот факт и превратить свою страну в один из производственных центров для экологически чистых автомобилей.