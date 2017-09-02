В Мумбаи обрушился дом

В результате аварии, которая случилась в четверг, по меньшей мере, 15 человек были найдены мертвыми. В пятиэтажном здании проживало 10 семей. Десятки людей оказались в ловушке среди обломков, сообщает ЕНВ.

Спасательная операция проводится при помощи экскаватора, в ней задействованы полицейские и пожарные. Отмечается, что власти города предупреждали жителей покинуть квартиры ещё четыре года назад из-за высокой вероятности обрушения дома.

Но из-за нехватки доступного жилья многие люди в Индии не имеют иного выбора, кроме как продолжать жить в ветхих зданиях, которые были построены ещё во времена колониального периода Британской Империи.

Полиция утверждает, что опора здания, возможно, была ослаблена недавними сильными дождями.

Напомним, что это не первый случай обрушения зданий в этом городе за последнее время. Месяц назад мы сообщали о разрушении дома, на первом этаже которого находился магазин.