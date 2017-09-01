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Экономика

31 августа 2017, 18:00
Банк России запустил сайт по финансовой грамотности

Банк России запустил сайт по финансовой грамотности

Сайт будет содержать не только информационные материалы, но и сервисные функции

С 31 августа 2017 года начал работать информационно-просветительский ресурс, созданный Центральным банком Российской Федерации. Сайт предназначен для самой широкой аудитории, обладающей разным объемом знаний об экономике и разными финансовыми возможностями, сообщает ЕНВ со ссылкой пресс-службу Дальневосточного ГУ Банка России.

В материалах сайта в простой форме, с некоторыми допущениями и упрощениями разбираются ситуации, с которыми может столкнуться каждый – от планирования личного бюджета до поиска оптимальной стратегии формирования будущей пенсии. Это не прямое руководство к действиям, а лишь рекомендации, которых можно придерживаться, чтобы не упустить из виду что-нибудь важное и не оказаться в критической ситуации.

Создатели ресурса рассчитывают, что он будет полезен как потребителям на этапе принятия решений о выборе той или иной финансовой услуги, так и всем, кто хочет знать, как устроен и работает финансовый рынок.

В настоящее время сайт содержит стартовый набор материалов: основная информация сгруппирована по темам, исходя из конкретных потребностей граждан. Например, узнать о том, как происходит денежное обращение, как влияет на нашу жизнь инфляция или как проверить подлинность банкнот, можно в разделе "Деньги". Вся полезная информация о том, как взять кредит или заем, собрана в разделе "Взять в долг". Большое внимание уделяется вопросам защиты от мошенников. В каждом из разделов можно пройти мини-тест, чтобы оценить свои знания.

Ежедневно сайт будет пополняться новыми текстовыми и видеоматериалами.

Помимо этого, на сайте публикуются новости, имеющие практическое значение, – об изменениях законодательства, появлении новых продуктов и услуг, а также краткие советы на актуальные темы. Например, к 1 сентября подготовлен материал о том, как собрать ребенка в школу и не разориться.

Сайт будет содержать не только информационные материалы, но и сервисные функции. В настоящее время запущены калькуляторы – кредитный и депозитный. С их помощью можно рассчитать свою потенциальную долговую нагрузку и возможный доход по депозиту. Также предусмотрена страница для проверки легитимности финансовых организаций, которая напрямую связана с официальными данными Банка России. С помощью сайта перед заключением договора с финансовой организацией можно будет проверить наличие у нее лицензии или записи о ней в государственном реестре.

Отдельный раздел ресурса предназначен для преподавателей, методистов и волонтеров финансового просвещения. Здесь размещены учебно-методические материалы, рекомендации, ссылки на полезные ресурсы и специальные мероприятия для тех, кто занимается финансовым просвещением. В частности, на сайте можно найти методические программы по преподаванию финансовой грамотности, победившие во Всероссийском конкурсе на лучшую образовательную программу в этой области. В том же разделе предусмотрен форум для зарегистрированных пользователей, где учителя могут обсудить актуальные для них вопросы.

Со временем на сайте появится больше тестов, калькуляторов, игр. Так, в 2018 году на сайте будет размещен вики-каталог мошеннических схем на финансовом рынке – пользователи смогут сами добавлять истории, которые послужат предупреждением для других.

Метки: Банка России, финансовая грамотность

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