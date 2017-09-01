Корвет "Совершенный" примет участие в Восточном экономическом форуме

В ходе проведения во Владивостоке Восточного экономического форума новейший корвет проекта 20380 "Совершенный" будет ошвартован на бочки (специальные швартовые устройства) в бухте "Аякс" о.Русский, сообщает ЕНВ.

В течение нескольких дней все посетители выставки "Улица Дальнего Востока", развёрнутой на набережной ДВФУ, смогут сфотографироваться на фоне недавно вошедшего в состав Тихоокеанского флота корабля.

Корвет "Совершенный" - четвёртый серийный корвет проекта 20380. Введён в состав Тихоокеанского флота 20 июля 2017 года. Проект корвета разработан в ОАО "Центральное морское конструкторское бюро "Алмаз". Корабль проекта 20380 предназначен для действий в ближней морской зоне и ведения борьбы с надводными кораблями и подводными лодками противника, а также для артиллерийской поддержки морского десанта в ходе морских десантных операций. При строительстве кораблей используется технология "стелс". В проект внедрен 21 патент и выдано 14 свидетельств о регистрации программ для ЭВМ. Были использованы новейшие решения по уменьшению физических полей корабля. В частности, удалось значительно снизить радиолокационную заметность корабля за счет применения в качестве материала надстройки трудногорючих стеклопластиков со свойствами радиопоглощения, а также за счёт архитектурной компоновки корпуса и надстройки.

Корвет "Совершенный" представлял ВМФ России на международном конкурсе по морской выучке "Кубок моря-2017", который проходил на Тихоокеанском флоте с 1 по 12 августа. В нём принимали участие корабли от российского ВМФ и ВМС Китая. По итогам российские и китайские моряки, набрав равное количество баллов, поделили между собой первое место. Кроме того, с 22 по 27 августа корабль участвовал в Международном военно-техническом форуме "АРМИЯ-2017".