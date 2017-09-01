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Общество

31 августа 2017, 15:20
Во Владивостоке будет введен в эксплуатацию еще один долгострой

Во Владивостоке будет введен в эксплуатацию еще один долгострой

ПСК "Восток-Строй" все же достроит дом, который начал возводить еще в 2007 году

Получено разрешение на строительство первой очереди жилого дома по адресу ул. Славянская, 17 во Владивостоке. Строительство производится с привлечением средств дольщиков и является одним из "долгостроев", сообщает ЕНВ.

В Инспекции строительного надзора и контроля в области долевого строительства Приморья корреспондентам сообщили, что в связи с оформлением документа застройщик уже может вводить строительный объект в общее пользование. "В скором времени нами будет заверено окончание строительства дома и произведена проверка на оформление общей документации. Далее объект будет заверен на предмет соответствия проектной документации, технических регламентов и иной нормативной документации в области градостроительной деятельности", – рассказал глава инспекции Михаил Заиченко.

Начало строительных работ относится к 2007 году. В следующем году инспекция выявила, что работы ведутся по поддельным исходно-разрешительным документам и у застройщика было отозвано разрешение на строительство. "В течение определенного количества времени застройщик не собирался исправлять исходно-разрешительную документацию, как это требовалось законодательством. Кроме того, были произведены двойные продажи квартир. Таким образом, правоохранительные органы расценили это как мошеннические действия и направили дело в суд", – отметил Михаил Заиченко.

Далее Арбитражный суд региона в 2013 году признак компанию ПСК "Восток-Строй" банкротом. Для защиты участников строительства объект был взят под контроль властей. Организовано взаимодействие строителей, компаний-сетедержателей, а также участвующих в процессе организаций, ведомств и органов местного самоуправления. Сейчас компания оформила весь необходимый оборот документов. Также была устроена экспертиза проекта, дом подключён к общегородским инженерным сетям. 

Отметим, что по данным краевых властей, за пять лет в Приморье сданы в эксплуатацию 17 долгостроев, в свои квартиры заселились более 1,2 тысячи обманутых дольщиков. "Федеральные власти сделали очень много в направлении защиты прав дольщиков на современном этапе, – комментирует ситуацию с достройкой "проблемного" жилья депутат Законодательного Собрания Приморья, руководитель ООО СК "Аврора-Строй" Андрей Ищенко. – За последние годы внесено множество поправок в Закон о долевом строительстве, в частности, компании при строительстве таких объектов обязаны страховать все сделки с дольщиками. С 1 июля 2017 года заработал Государственный компенсационный фонд, средства которого будут направляться на те проблемные объекты, откуда ушел застройщик. За последние годы существенно ужесточились требования и к самим застройщикам в области долевого строительства, в частности, теперь для того, чтобы участвовать в торгах, компаниям необходимо иметь, как минимум, пятилетний опыт в строительстве объектов данного типа", - отметил эксперт.

Метки: долгострой

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