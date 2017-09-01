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Фоторепортажи

31 августа 2017, 13:00
Основные работы в сквере на Корабельной набережной завершены
Основные работы в сквере на Корабельной набережной завершены
Основные работы в сквере на Корабельной набережной завершены
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Новый сквер на Корабельной набережной Владивостока принимает первых посетителей

Основные работы в сквере на Корабельной набережной завершены

Основные работы в сквере на Корабельной набережной завершены. С инспекционной проверкой здесь побывал первый вице-мэр Алексей Литвинов, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу администрации города Владивостока.

"Сквер получился достаточно красивым и, как мне кажется, уместным, потому что здесь есть набережная Цесаревича, - отметил Алексей Литвинов. – В  прошлом году установили скульптуру основателя дзюдо в России Василия Ощепкова, дороги рядом капитально ремонтируем. Можно сказать, что это место давно уже жило, и сейчас сквер эту жизнь дополнил".

Площадь территории этого сквера составляет порядка 700 квадратных метров. Рабочие оформили тротуар гранитной плиткой и таким строительным камнем, как златолит. Построили подпорную стену протяженностью 40 метров из натурального природного камня и произвели капитальный ремонт лестничного марша с увеличением ширины ступеней. Установили восемь новых светильников.

Специалисты по ландшафтному дизайну организовали небольшой сад с восточными мотивами. Высадили растения, которые популярны как в Японии, так и в России. Среди них саженцы декоративной яблони, тиса, клена остролистного, азалии, можжевельника, гортензии, разных пород ели ("Фат Альберт", шаровидная "Глаука Глобоза"), сосны (Банкса, "Норвежский тип", горная "Гном", "Винтер Голд") и другие. Всего около 40 видов различных растений.

Напомним, работы по комплексному благоустройству этого общественного пространства ведутся по графику в рамках федерального проекта "Формирование современной городской среды". Как сообщают в мэрии, в ежедневном режиме в городе идет капитальный ремонт дворовых территорий и улично-дорожной сети

Метки: Корабельная набережная, Литвинов, сквер

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