Госавтоинспекция Приморья дает автовладельцам рекомендации по выбору детского автокресла

В 2017 году на дорогах Приморского края в 120 дорожных авариях погибли 6 детей-пассажиров, 140 получили телесные повреждения различной степени тяжести. 23 ребенка перевозились в автотранспорте без детских удерживающих устройств и ремней безопасности, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу ГИБДД края.

Чтобы снизить количество аварий с участием маленьких пассажиров, сотрудниками Госавтоинспекции на регулярной основе проводятся целенаправленные профилактические мероприятия. На сегодняшний день к административной ответственности привлечены более 9 тысяч водителей, не позаботившихся о безопасности ребенка в автомобиле. На каждого из них наложен административный штраф в размере 3 тыс. рублей.

Госавтоинспекция Приморского края напоминает участникам движения о том, перевозка детей в возрасте младше 7 лет допускается только в детских удерживающих устройствах. Перевозить детей с 7 до 11 лет на заднем пассажирском сидении можно с использованием детских удерживающих устройств или ремней безопасности. Перевозка детей в возрасте до 12 лет на переднем пассажирском сидении легкового автомобиля должна осуществляться только с использованием детских удерживающих устройств.

Сотрудники ГИБДД обращают внимание на то, что автокресло нужно выбирать в соответствии с ростом и весом ребенка. Родителям следует помнить, что в магазин за автокреслом лучше идти вместе с ребенком. Пусть он попробует посидеть в нем, застегните внутренние ремни и посмотрите, насколько юному пассажиру удобно. Если пассажира автокресло устроило, не стоит сразу же оплачивать покупку, вначале необходимо проверить подходит ли данное детское удерживающее устройство вашему автомобилю – достаточна ли длина ремней безопасности для надежного крепления автокресла.

Устанавливать детское удерживающее устройство лучше на заднем пассажирском сидении. После закрепления автокресла в автомобиле проверьте, насколько оно подвижно. При правильном размещении и закреплении люфт автокресла должен быть минимальным.

Главное, что следует помнить родителю при покупке детского удерживающего устройства – вы его покупаете не для инспектора ДПС, а для безопасности своего малыша.